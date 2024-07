Champions League 2024-2025: la competizione UEFA cambierà ufficialmente format a partire dalla prossima stagione calcistica ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il nuovo format della Champions League 2024-2025

Come ormai già preannunciato da qualche tempo, la Champions League non sarà più la stessa a partire dalla prossima stagione calcistica 2024-2025, il format, infatti, è stato del tutto rinnovato dalla stessa UEFA in maniera tale da tenderlo ancora più competitivo ed appassionante. Il primo criterio ad esser stato rivoluzionato è stato infatti il numero delle squadre partecipanti, il quale passerà dalle vecchie 32 alle attuali 36 squadre, di queste ultime conosciamo già le prime 29 squadre, mentre per le restanti 7 bisognerà attendere i verdetti dei preliminari che si disputeranno tra luglio ed agosto.

A beneficiare in primis della rivoluzione attuata all’interno della Champions League sono state in primis i paesi come Italia e Germania, i quali grazie ai propri coefficienti UEFA sono riusciti ad aggiungere un ulteriore candidata alla prossima Champions League portando entrambe ben 5 squadre in totale, restano invece, invariate le candidate di Francia (3), Inghilterra (4), Spagna (4) e Olanda (2). Ringraziano anche Benfica e Shakhtar che, grazie alle vittorie dell’Atalanta e del Real Madrid delle rispettive Europa League e Champions League, confluiscono nelle già 29 squadre certe della prossima partecipazione in quanto possono entrambe vantare di avere il miglio ranking individuale.

Dai gironi classici al girone unico

La seconda grande modifica apportata al format della Champions sarà lo stravolgimento della classica divisione in 8 gironi da quattro squadre ciascuno ad un unico girone contenente tutte le 36 squadre con le prime 8 classificate che accederanno direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Seguendo la nuova struttura, le squadre giocheranno otto partite in una fase a girone unico: invece che giocare due volte, in casa e trasferta contro tre avversari come nel vecchio format, si giocheranno otto match contro otto avversari diversi, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.

Diverso, invece, sarà il destino delle squadre che si piazzeranno dalla 9° alla 25° posizione, le quali si contenderanno un pass per la fase successiva attraverso uno spareggio, dove chi ne uscirà sconfitto scivolerà in Europa League, mentre il restante delle squadre accodate dalla 26° posizione in poi sarà eliminata direttamente al termine delle gare da disputare nel girone.

La suddivisione delle fasce

Il criterio di assegnazione della rispettiva fascia di appartenenza sulle 4 fasce disponibili sarà assegnato in base al ranking individuale di ciascuna squadra che farà riferimento ai risultati ottenuti nelle competizioni europee nelle ultime 5 stagioni di ogni singola squadra. Nel caso italiano, ad esempio, l’Inter, reduce dalla finale di Champions dell’anno scorso, sarà inserita in prima fascia, mentre Juventus, Milan e Atalanta in seconda con il Bologna ancora in bilico tra terza e quarta fascia.

1° FASCIA

Manchester City

Bayern Monaco

Real Madrid

PSG

Liverpool

Inter

Lipsia

Borussia Dortmund

Barcellona

2° FASCIA

Bayer Leverkusen

Atlético Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Bruges

Shakhtar Donetsk

Milan

3° FASCIA

Feyenoord

Sporting

PSV

Celtic

Monaco

Aston Villa

Bologna

Girona

Stoccarda

4° FASCIA

Sturm Graz

Brest

Le date del sorteggio

I sorteggi della nuova edizione della Champions League 2024-2025 si terranno il prossimo 29 agosto con sede nel Principato di Monaco. La prima giornata che aprirà le danze del girone unico si disputerà il 17 settembre, mentre l’ottava e ultima giornata sarà programmata per il 29 di gennaio.

Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo (andata) e 11-12 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno l’8-9 aprile (andata) e 15-16 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 29-30 aprile (andata) e 6-7 maggio (ritorno).

Tutte le squadre già qualificate alla prossima Champions League:

Italia: Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna

Germania: Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia, Borussia Dortmund;

Spagna: Real Madrid, Barcellona, Girona, Atlético Madrid;

Inghilterra: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa;

Francia: PSG, Monaco, Brest;

Olanda: PSV Eindhoven, Feyenoord;

Portogallo: Sporting, Benfica;

Belgio: Bruges;

Scozia: Celtic;

Ucraina: Shakhtar Donetsk;

Austria: Sturm Graz;

