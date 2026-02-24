Il Milan conferma: Loftus-Cheek operato con successo, stop di circa otto settimane

Loftus-Cheek - Stadiosport.it

AC Milan ha confermato che il centrocampista Ruben Loftus-Cheek è stato operato con successo dopo il grave infortunio al volto subito durante la sconfitta per 1-0 contro il Parma Calcio 1913 in Serie A.

L’incidente è avvenuto dopo appena 11 minuti di gioco, quando Loftus-Cheek si è scontrato violentemente con il portiere del Parma, Edoardo Corvi. Il centrocampista inglese è stato trasportato fuori dal campo in barella con un collare cervicale e portato immediatamente in ospedale per accertamenti.

Gli esami hanno evidenziato una frattura del processo alveolare della mandibola, e secondo diverse fonti italiane il giocatore avrebbe perso anche alcuni denti in seguito all’impatto.

Operazione riuscita e dimissioni già avvenute

Il Milan ha comunicato ufficialmente che Loftus-Cheek è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia dell’ospedale ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico eseguito dal dottor Luca Autelitano.

L’operazione, necessaria per ridurre e stabilizzare la frattura, è riuscita completamente. Il giocatore è già stato dimesso e le sue condizioni sono buone.

Nel comunicato ufficiale, il club ha dichiarato:

“L’intervento per la riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscito. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero sono stimati in circa otto settimane.”

Rientro previsto entro fine stagione

Loftus-Cheek dovrà ora osservare un periodo di recupero di circa due mesi, durante il quale seguirà un percorso di riabilitazione. Si tratta di un’assenza importante per il Milan, ma i tempi previsti lasciano pensare a un possibile ritorno in campo prima della fine della stagione.

Il centrocampista, arrivato a Milano dopo le esperienze con Chelsea FC, Crystal Palace FC e Fulham FC, è considerato una pedina fondamentale per equilibrio e fisicità nella mediana rossonera.