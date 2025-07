Il Milan cambia strategia e punta dritto su Jashari: Quanto costa l’accordo

Il Milan è pronto a chiudere il colpo Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Club Brugge. Dopo settimane di contatti, trattative e sondaggi, la dirigenza rossonera ha deciso di modificare la struttura dell’offerta, pur mantenendo sostanzialmente intatta la cifra complessiva dell’investimento.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan presenterà un’offerta da 35 milioni di euro garantiti, abbassando la quota legata ai bonus e alle prestazioni. Il Club Brugge aveva sempre insistito per una cessione a titolo definitivo con una parte fissa importante, e ora la nuova proposta risponde proprio a questa esigenza.

Furlani non ha mentito: cambia la forma, non la sostanza

Quando l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani aveva parlato di un’offerta da 32,5 milioni più bonus, non stava bluffando: era quella la base iniziale. Ma ora il Milan ha deciso di andare incontro alle richieste belghe, offrendo tutto il pacchetto fisso richiesto, ed eventualmente legando una piccola parte del pagamento a bonus relativi alle prestazioni del giocatore e della squadra nel corso delle prossime stagioni.

Una mossa intelligente che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa, proprio perché asseconda la volontà del Brugge senza aumentare l’esborso complessivo.

Un rinforzo chiave per Allegri: centrocampo completamente rinnovato

Con l’arrivo imminente di Ardon Jashari, il Milan andrebbe a completare una vera rivoluzione in mezzo al campo. Dopo aver chiuso per Samuele Ricci e aver convinto Luka Modric a sposare il progetto rossonero, il nome del giovane svizzero sarebbe l’ultimo tassello per costruire un centrocampo tecnico, dinamico e profondo.

Jashari, reduce da una stagione importante in Belgio e nel giro della Nazionale svizzera, è considerato uno dei centrocampisti più promettenti d’Europa. La sua duttilità, l’intelligenza tattica e la personalità lo rendono perfetto per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri, che ha chiesto esplicitamente un mix tra gioventù ed esperienza nel cuore della squadra.

Affare ai dettagli: attesa per la fumata bianca

La sensazione è che la trattativa sia ormai in fase avanzata e che manchi solo l’ok definitivo da parte del Club Brugge. L’offerta è quella giusta, e anche il giocatore avrebbe già espresso la volontà di vestire il rossonero e misurarsi con la Serie A e la Champions League.

I prossimi giorni saranno decisivi, ma il Milan è fiducioso: con Jashari, la mediana rossonera è pronta a fare un salto di qualità notevole.