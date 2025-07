Il Manchester United prepara un’offerta monstre per il centrocampista del Barcellona

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese e spagnola, il Manchester United sarebbe pronto a presentare un’offerta clamorosa per assicurarsi uno dei centrocampisti più promettenti del Barcellona.

I Red Devils, reduci da una stagione altalenante e desiderosi di rinforzare il centrocampo in vista del 2025-26, avrebbero individuato il profilo ideale nella rosa blaugrana nel giovane centrocampista talentuoso Marc Casado.

Dopo una stagione 2024-25 deludente sotto ogni aspetto, il calciomercato estivo 2025-26 potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il futuro del Manchester United. Alla guida del nuovo progetto tecnico c’è Ruben Amorim, allenatore chiamato a ricostruire dalle fondamenta la squadra dopo mesi di difficoltà e risultati sotto le aspettative.

Il tecnico portoghese ha iniziato con decisione il proprio lavoro a Old Trafford, assicurandosi il primo rinforzo offensivo: Matheus Cunha, ex attaccante del Wolverhampton, è ufficialmente un nuovo giocatore dei Red Devils. Un colpo utile per aumentare dinamismo e imprevedibilità in attacco, ma non l’unico movimento previsto.

Rashford, Sancho e Garnacho pronti all’addio

In parallelo agli acquisti, Amorim e la dirigenza stanno lavorando intensamente anche sul fronte uscite. Tre nomi importanti sono pronti a salutare:

Marcus Rashford , cresciuto nel vivaio del club, è in rottura con l’ambiente e ha già manifestato l’intenzione di voltare pagina. Su di lui c’è l’interesse di diversi club in Premier League e all’estero.

, cresciuto nel vivaio del club, è in rottura con l’ambiente e ha già manifestato l’intenzione di voltare pagina. Su di lui c’è l’interesse di diversi club in Premier League e all’estero. Jadon Sancho , rientrato dal prestito al Borussia Dortmund, non rientra nei piani tattici di Amorim e sarà messo sul mercato.

, rientrato dal prestito al Borussia Dortmund, non rientra nei piani tattici di Amorim e sarà messo sul mercato. Alejandro Garnacho, gioiello argentino classe 2004, è corteggiato dai top club europei e potrebbe lasciare Manchester solo di fronte a un’offerta irrinunciabile.

Amorim vuole rifondare: giovani, qualità e intensità

L’obiettivo è chiaro: costruire un Manchester United nuovo, giovane, affamato e competitivo. Ruben Amorim vuole una squadra più compatta, con un’identità precisa e lontana dalle incertezze dell’ultima stagione. La cessione di big ingombranti potrebbe aprire spazio a profili più funzionali al suo gioco, anche in ottica di sostenibilità economica.

Il 2025-26 segnerà dunque l’inizio di una nuova era per i Red Devils. E, con Amorim in panchina, il club punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Manchester United punta su Marc Casado: clausola da 100 milioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Manchester United starebbe valutando seriamente l’ingaggio del promettente centrocampista difensivo Marc Casado, considerato l’erede ideale di Manuel Ugarte nel progetto tattico dei Red Devils.

Il classe 2003, attualmente in forza al Barcellona, è uno dei giovani più apprezzati della cantera blaugrana e ha un contratto in scadenza nel giugno 2028. Per questo motivo, il club catalano non ha alcuna urgenza di cedere il giocatore e punta a valorizzarlo ulteriormente nella rosa del futuro. Tuttavia, nonostante la ferma volontà di trattenerlo, il Barça potrebbe non opporsi a una cessione in caso di offerta importante.

Il nodo cruciale resta la clausola rescissoria: per liberare Casado, lo United dovrebbe sborsare ben 100 milioni di euro (circa 84,5 milioni di sterline). Una cifra che ha subito fatto discutere sui social, in particolare su X, dove molti tifosi si dicono scettici sulla possibilità che la dirigenza dello United approvi un investimento così oneroso per un profilo ancora relativamente acerbo a livello internazionale.

Nonostante ciò, il quotidiano spagnolo precisa che il Barcellona non esclude una cessione, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante, anche inferiore alla clausola. In un contesto di bilancio complicato per i catalani, una plusvalenza su un talento del vivaio potrebbe risultare strategica.

Attenzione alla concorrenza su Casado

Il Manchester United non è l’unico club sulle tracce di Casado. Arsenal, Chelsea e Bayer Leverkusen avrebbero già effettuato i primi sondaggi per il mediano spagnolo, pronti a inserirsi in caso di apertura ufficiale da parte del Barça.

Con l’inizio del calciomercato sempre più vicino, il nome di Marc Casado potrebbe infiammare l’estate, diventando protagonista di una delle trattative più seguite.