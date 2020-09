Il City offre 89 milioni per Gimenez: addio Koulibaly?

Secondo la testata spagnola AS il Manchester City avrebbe offerto all’Atletico Madrid la cifra monstre di 89 milioni di euro per assicuarsi José Gimenez. Citizens che potrebbero quindi mollare la pista Koulibaly, a lungo cercato dal club inglese.

Il giornale spagnolo AS rivela che il Manchester City avrebbe avanzato un’offerta di 89 milioni di euro all’Atletico Madrid per il difensore centrale José Gimenez. Il centrale uruguaiano classe 1995 è uno dei pezzi pregiati della squadra di Simeone e non pare affatto facile poterlo strappare dai Colchoneros, ma la necessità di Guardiola di trovare un perno difensivo potrebbe far sbloccare la trattativa. Al momento l’Atletico Madrid ha smentito l’interesse confermando che Gimenez potrebbe andarsene solo previo pagamento della clausola di 120 milioni di euro, superiore all’offerta iniziale degli inglesi.

La notizia potrebbe avere risvolti positivi anche su un club italiano. Con la virata del City su Gimenez, gli inglesi potrebbero mollare il colpo su Koulibaly, altro obiettivo dichiarato del club di Guardiola. Un iniziale offerta di 75 milioni è stata respinta dal club partenopeo, facendo aumentare le chance di permanenza di Koulibaly a Napoli.

José Gimenez è uno dei più forti difensori centrali del panorama europeo, perno dell’Atletico Madrid e della Nazionale dell’Uruguay. Classe 1995, Gimenez approda dal Danubio FC all’Atletico nel 2013 per una cifra inferiore al milione di euro. In sette anni alla corte di Simeone, Gimenez colleziona 191 presenze e 8 gol in tutte le competizioni, vincendo 1 Liga, 1 Supercoppa Spagnola, 1 Europa League e 1 Supercoppa Europea.

