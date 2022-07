Il calendario completo della Serie B 2022-2023: due turni infrasettimanali e niente stop durante il Mondiale

Sarà un campionato cadetto pressoché frenetico e privo di momenti di respiro quello che prenderà il via tra poco meno di un mese, venerdì 12 agosto con il primo anticipo ancora da definire.

Due soltanto i turni infrasettimanali, l’8 dicembre e il 28 febbraio, e tre le soste per dar spazio alle nazionali (sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo 2023).

Non ci sarà, inoltre, la sosta lunga nel periodo del Mondiale in Qatar e così il torneo cadetto avrà il suo spazio, non enorme visto l’evento concomitante, ma importante.

Una sostaa invernale è comunque programmata e verrà osservata dal 27 dicembre al 13 gennaio 2023; il giorno prima, a Santo Stefano, si terrà l’ultimo turno di andata, il 19°.

La stagione si concluderà il 19 maggio e poi partiranno playoff e playout con le solite regole. Le date verranno stabilite in seguito. Ultimo dato: niente calendario asimmetrico, una boiata che, al momento, rimarrà prerogativa della massima serie.

Il calendario, presentato ieri sera a Reggio Calabria, offre immediatamente due incroci tra squadre che proveranno a tornare in A, Parma-Bari e Venezia-Genoa, quattro squadre che vanno inserite tra le favorite per blasone.

Oltre al Bari, tra le neo promosse figurano anche Palermo, Modena e la sorpresa Sudtirol. Questi ultimi, l’anno scorso protagonisti, con una difesa tra le meno perforate d’Europa (appena 9 gol subiti!), dovranno cercare di mantenersi solidi contro avversari agguerriti, a partire dal Brescia grande delusa dell’anno scorso.

Siciliani ed emiliani, invece, esordiranno tra le mura amiche contro rispettivamente Perugia e Frosinone.

Parlando ora di sfide agguerrite e ad alto tasso di agonismo, impossibile non citare Reggina-Palermo alla 4° giornata e, soprattutto, il derby umbro alla 6°. Già alla 2° giornata, invece, la grande sfida tra Bari e Palermo, mentre Modena e Parma si sfideranno nel quintultimo turno e i punti potrebbero pesare parecchio.

Potrebbe essere uno dei campionati più belli e incerti di sempre e non sembra esserci la possibilità di riedizioni dei tornei recentemente stravinti da Empoli e Benevento. Ma la Serie B è sempre pronta a smentire ogni pronostico.

Il calendario lo trovate qui: https://sport.sky.it/calcio/serie-b/2022/07/15/calendario-serie-b-2022-23-giornate#36