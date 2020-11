Milan, infortunio Ibrahimovic: out almeno 2 settimane. Si ferma anche Saelemaekers per circa 10 giorni

Non sono da considerare negative le notizie dall’infermeria per i rossoneri. Infatti Ibrahimovic stara fuori per almeno due settimane, ma potevano anche essere di più. Il centrocampista belga Saelemaekers, invece, si ferma per 10 giorni.

Per Ibrahimovic si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Un nuovo controllo è atteso tra dieci giorni.

Certo in previsione dei match di Europa League non è una buona notizia. Giovedì prossimo sarà impegnato contro il Lilla, in casa loro. La formazione francese a S.Siro lo scorso 5 novembre ha vinto nettamente per 0-3. Ora deve fare attenzione al ritorno dello Sparta Praga, posizionato appena tre punti dietro i rossoneri.

Domenica, invece, c’è un match più abbordabile in casa contro la Fiorentina. Il giovedì successivo ospiterà il Celtic in Europa League e lì si potrà capire se il suo cammino è destinato a proseguire o arrestarsi ai gironi.

Le possibilità di vederlo in campo saranno molto ridotte anche per il match che giocherà tra due settimane a Marassi contro la Sampdoria.

Il giocatore ha accusato un problema muscolare non appena è scattato per rincorrere un pallone a dieci minuti dal termine. Lo staff medico è prontamente intervenuto ed ha applicato un bendaggio alla coscia infortunata.

Il calciatore svedese era scuro in volto, molto arrabbiato per ciò che gli è accaduto. Ha seguito gli ultimi minuti di gioco dalla panchina, poi è entrato negli spogliatoi.

Altra notizia non positiva per il gruppo rossonero è lo stop di Saelemaekers. Il giovane centrocampista belga ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Questo significa che starà fuori per circa 10 giorni e ritornerà per la sfida a Marassi contro la Sampdoria.

