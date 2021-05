Ibrahimovic infortunato al ginocchio: salta gli Europei

L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha comunicato al CT della Svezia, Janne Andersson, che non sarà a disposizione per i prossimi Europei di calcio, a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus.

Non ce la fa Zlatan Ibrahimovic. Il sogno di vederlo calcare i campi da gioco durante i prossimi Europei di calcio che si terranno dall’11 giugno all’11 luglio, è stato definitivamente stroncato da un comunicato ufficiale apparso sul sito della Federcalcio svedese (SvFF):

“Oggi Zlatan Ibrahimovic ha informato il ct Janne Andersson che l’infortunio gli impedirà di partecipare all’Europeo di quest’estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo“, si legge sulla nota pubblicata.

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato al ginocchio destro nel corso della sfida contro la Juventus della settimana scorsa quando, appoggiando male il piede dopo un contrasto di gioco con De Ligt, si è accasciato a terra visibilmente dolorante. Il ginocchio è lo stesso che cedette durante una gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Anderlecht e United nel 2017. I “Red Devils” vinsero poi quella competizione contro l’Ajax, ma Ibrahimovic si vide costretto a concludere anzitempo la propria stagione.

Operato all’età di 36 anni, il fuoriclasse svedese è tornato perfettamente integro tanto da essersi rivelato decisivo nel corso di queste ultime annate in rossonero. Merito anche del dottor Volker Musahl, facente parte dell’équipe medica che lo operò quattro anni fa. Il dottor Musahl ha visitato Ibra a Montecarlo e, insieme ai suoi colleghi, ha convenuto di sottoporre l’attaccante ad una terapia conservativa per le prossime sei settimane.

Ciò vuol dire che Ibrahimovic non sarà a disposizione per l’inizio degli Europei, che vedranno impegnata la Svezia nel gruppo con Spagna, Polonia e Slovacchia. Ibrahimovic sarà uno dei grandi assenti di quest’Europeo, ma tutti auspichiamo che possa tornare in campo più forte di prima.

Migliori Bookmakers AAMS