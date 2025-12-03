Ibrahimović, Ferrara e Lehmann tra i tedofori delle Olimpiadi Invernali 2026

Milan, Ibrahimovic - Stadiosport.it

Zlatan Ibrahimović sarà uno dei volti più attesi della staffetta della torcia olimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’ex attaccante, oggi consulente del Milan per conto della proprietà RedBird, è infatti tra le personalità selezionate per accompagnare il viaggio della fiamma in territorio italiano. Con lui ci saranno anche Ciro Ferrara, storico difensore di Napoli e Juventus, e Alisha Lehmann, stella del Como Women.

Il percorso della torcia: dalla Grecia all’Italia

La staffetta è già iniziata a Olympia, dove il 26 novembre si è tenuta la tradizionale cerimonia di accensione. La torcia effettuerà nove tappe in Grecia prima di raggiungere Atene per la consegna ufficiale prevista il 4 dicembre. Tra i tedofori della capitale greca figura anche la tennista Jasmine Paolini, protagonista del tratto ateniese.

L’avventura italiana partirà invece da Roma il 6 dicembre. Da lì la fiamma attraverserà circa 60 città e località in tutta la penisola, fino a raggiungere Milano il 5 febbraio 2026, alla vigilia della cerimonia inaugurale.

I protagonisti del tratto italiano

Secondo quanto riportato da TMW, Ibrahimović sarà uno dei volti simbolo della staffetta nel percorso nazionale. L’ex bomber porterà la torcia in un momento emblematico del suo nuovo ruolo dirigenziale all’interno del Milan.

Accanto a lui ci sarà Ciro Ferrara, sette volte campione d’Italia e vincitore sia della Champions League sia della Coppa UEFA, oltre a essere stato parte della Nazionale che nel 1988 chiuse quarta alle Olimpiadi di Seul.

Presenti anche figure del calcio femminile: Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale italiana, e Alisha Lehmann, attaccante del Como Women e tra le giocatrici più seguite e rappresentative del movimento.

Una cerimonia d’apertura dal sapore calcistico

L’apertura ufficiale dei Giochi, fissata per il 6 febbraio, avrà come scenario lo stadio Giuseppe Meazza, casa di Inter e Milan. Proprio per questo motivo, la partita di Serie A che i rossoneri avrebbero dovuto disputare contro il Como nella stessa data sarà probabilmente spostata a Perth, in Australia.

Con la partecipazione di stelle del calcio e dello sport italiano, la staffetta della torcia si prepara a diventare uno degli eventi simbolo dell’avvicinamento alle Olimpiadi Invernali 2026, unendo tradizione, celebrazione e volti che hanno lasciato il segno nella storia dello sport.

