I migliori tavoli da Ping Pong – guida all’acquisto

Stando a casa, magari fuori il terrazzo o se siete in possesso di un giardino o di uno spiazzale, potrebbe essere utile l’acquisto di un ping pong per divertirvi con i vostri amici e familiari. Esistono numerosi modelli in circolazione, alcuni più economici rispetto ad altri e con caratteristiche davvero interessanti.

Per poter selezionare il modello giusto per voi, abbiamo tenuto conto di alcune e importanti variabili che possono orientarvi verso un modello rispetto ad un altro e alcuni sono richiudibili per essere riposti dopo l’uso occupando il minimo spazio nella vostra casa.

Acquistare un tavolo da Ping pong può essere non solo un divertimento ma una vera e propria professione, infatti sono disponibili anche versioni di altissima qualità e super accessoriati per un uso continuo, ma ovviamente si salirà molto di prezzo.

Un tavolo da ping pong si differenzia di modello in modello per lo spessore della superficie, per la presenza dei morsetti, dal rivestimento più rigido o più morbido. Inoltre se si vuole lasciare il tavolo all’aperto è necessario avere un tavolo realizzato con materiali anti-ruggine ed impermeabili.

Stiga – Mini Tavolo da Ping Pong

Questo tavolo da Ping Pong può essere utile se volete far giocare i vostri figli oppure se volete avere un prodotto di questo tipo ma senza spendere eccessivamente. E’ più piccolo rispetto ai tavoli standard con una lunghezza di 136 cm e una larghezza di 76 cm. Può essere riposto dopo l’uso avendo la possibilità di richiuderlo facilmente. I materiali sono discreti, ma se volete lasciarlo fuori, è opportuno acquistare un telo separatamente, in quanto non è impermeabile.

Specifiche tecniche

Brand: Stiga | Modello: Mini tavolo | Dimensioni: 136 cm x 76 cm x 65 cm | Colore: nero | Rete: fornita nella confezione | Impermeabile: No |

Stiga – Mini Tavolo da Ping Pong – Colore: Nero Dimensioni: Lunghezza 136 cm Larghezza 76 cm e altezza 65 cm.

Facile da riporre Grace ha i suoi piedi che possono ripiegare.

La tavola viene consegnata montata con il filetto.

CORNILLEAU – Tavolo da ping pong

Questo tavolo da Ping Pong è l’ideale per chi vuole allenarsi da solo perché è predisposto di muro direttamente sul tavolo per poter giocare anche da singolo. I materiali sono ottimi, infatti presenta un tavolo con un spessore corposo ed è impermeabile, il che significa che potrete lasciarlo tranquillamente fuori senza preoccuparsi che si rovini. I piedi sono regolabili ed è facilmente trasportabile grazie alle rotelle di cui è disposto. Anche la rete è fornita nella confezione e potrete regolarla come preferite.

Potrete anche allungarlo e utilizzarlo per una partita a due. Sulla parte laterale è predisposto un ingresso per le palline. Può essere richiuso dopo l’utilizzo.

Specifiche tecniche

Brand: Cornilleau | Modello: Ping Pong Crossover | Dimensioni: 274 x 152,5 x 76 cm | Materiale: Laminato in resina, Telaio in acciaio antiruggine | Impermeabile: Si | Accessoriato: Si | Colore: Grigio | Dimensioni gambe: 100 x 60 mm | Diametro ruote: 200 mm

Cornilleau Proline 510

Se volete iniziare ad utilizzare il tavolo da Ping Pong per allenarvi in modo continuo e magari per competizioni, dovrete salire leggermente di prezzo rispetto al modello appena descritto e attualmente disponibile su Amazon al di sotto dei 1000€. Questo tavolo è molto resistente realizzato in laminato in resina grigia da 7 mm con la superficie opaca montata su un telaio in acciaio e dotata di funzionalità antiruggine e completamente impermeabile. Potrete lasciarlo tranquillamente fuori e richiuderlo dopo l’uso. Presenta una rete in plastica, differente dalle classiche presenti sui vari tavoli da ping pong e provvisto di dispenser per le palline situato su ogni lato giocatore.

Specifiche tecniche

Brand: Cornilleau | Modello: Proline510 | Materiale: Laminato in resina, telaio in acciaio | Spessore Superficie: 7 mm | Rivestimento: Opaco in colore blu | Dimensioni: 274 x 152,5 x 76 cm | Peso: 77 Kg | Impermeabile: Si | Antiruggine: Si

Cornilleau Proline 510 - Tavolo da Ping Pong, Unisex, 125615, Blue, Taglia Unica Piano del tavolo: laminato in resina grigia da 7 mm con superficie opaca su telaio in acciaio resistente alla corrosione/antigraffio da 60 mm.

Superficie di gioco completamente resistente alle intemperie con parte superiore.

Fornito con una rete in acciaio fissa anti-corrosione.

Protezioni angolari e dispenser per palline. Il tavolo può essere fissato al suolo.

10 anni di garanzia su tutte le parti

Combo Table Tavolo da Ping Pong

Questo modello, seppur costo, è pensato appositamente per i più piccoli ed è realizzato con ottimo materiale seppur non impermeabile e non ideale per essere lasciato fuori alle intemperie. Ha un telaio in acciaio con rivestimento laminato in resina opaca con una superficie di 0,5 mm. Compatto, può essere riposto dopo l’utilizzo ed è fornito di tutti gli accessori per giocare.

Specifiche tecniche

Brand: Combo Table | Modello: Ping pong Kids | Materiale: Laminato in resina, telaio in acciaio | Spessore Superficie: 0,5mm | Rivestimento: Opaco in colore rosa | Dimensioni: 140 x 73 x 75cm / | Peso: 16,5 Kg | Impermeabile: No | Antiruggine: No

Combo Table Tavolo da Ping Pong Tavolo da Ping Pong for i Bambini

★ [durevole e robusto Costruzione] - Questo tavolo da ping pong è fatto di telaio in acciaio inox e favorevole all'ambiente MDF principale.La scheda principale è di 0,5 pollici di spessore, e le gambe in acciaio inossidabile di spessore 0,7 pollici.

★ [facile montare] - Questo tavolo da ping pong è facile da montare, senza strumenti professionali necessari.Basta spiegare le gambe del tavolo, fermo le due metà e collegare la rete in dotazione, quindi iniziare a giocare!

★ [Affidabile Uso] - Il materiale e dipingere uso environmrnt accogliente, e l'uso scheda principale nuova tecnologia a spruzzo che ha adottato per migliorare l'attrito e il colore del tavolo.

★ [Soddisfazione Gurantee]: Se non siete 100% soddisfatti del vostro acquisto, non importa ciò che la ragione, non esitate a contattarci da Amazon messaggio del compratore-venditore in modo che possiamo rendere più giusto per te.Grazie.

DONIC Indoor di Tavolo da Ping Pong Delhi SLC

Se state cercando un prodotto professionale senza spendere eccessivamente, forse questo modello della Donic è uno dei migliori sulla circolazione. Disponibile nelle varianti di colore verde e blu, è strutturato con un telaio in acciaio resistente e un rivestimento di 22 mm realizzato in resina opaca. E’ molto pesante, circa 110 Kg, e dalle dimensioni di 153 cm x 47 cm x 160 cm. Può essere richiuso dopo l’utilizzo, utilizzato a singolo o doppio e trasportato grazie alle ruote di cui è predisposto sulla parte.

Specifiche tecniche

Brand: Donic | Modello: Ping pong Delhi SLC | Materiale: Laminato in resina, telaio in acciaio | Spessore Superficie: 22 mm | Rivestimento: Opaco in colore Verde ma disponibile anche blu | Dimensioni: 153 x 47 x 160 cm / | Peso: 110 Kg | Impermeabile: No | Antiruggine: No

DONIC Indoor di Tavolo da Ping Pong Delhi SLC, Verde Squadra tavolo ideale per elevate prestazioni Sport.Montabile, setup, perfetta funzionalità e la massima sicurezza, gioco sport performance secondo en14468 – 1: a (alta)

Colore: blu

Ersatzteilpartner – Dimensioni: 153 x 47 x 160 cm (L x B x H)

Peso: 110 kg

Spessore piastra: 22 mm

Professionale Tavolo da Ping Pong

Questo tavolo da Ping Pong è assolutamente l’ideale per i professionisti perché predisposto per un utilizzo costante e duraturo. I materiali sono eccellenti, resistente e predisposto per l’antiruggine ed è impermeabile, potrete lasciarlo infatti fuori casa senza la preoccupazione che possa rovinarsi. Il telaio è realizzato in acciaio Inox con superficie in resina dello spessore di 0.6 millimetri, e ruote sui piedi centrali per trasportarlo senza troppa difficoltà.

Abbastanza costoso e l’ideale per chi si aspetta eccellenza da un tavolo da Ping Pong.

Specifiche tecniche

Brand: Donic | Modello: Ping pong Delhi SLC | Materiale: Laminato in resina, telaio in acciaio | Spessore Superficie: 0,6 mm | Rivestimento: Opaco in colore blu | Dimensioni: 220 x 120 x 68 cm | Peso: 65 Kg | Impermeabile: Si | Antiruggine: Si

Professionale Tavolo da Ping Pong Tavolo da Ping Pong - Pieghevole, economia di Spazio di stoccaggio, Montaggio rapido, Facile da spostare (Color : White)

★ [Independent Table Metà] - Il tavolo da ping pong ha un design unico che ogni metà tabella è indipendente da utilizzare come indipendente tavoli multi-uso.Inoltre, il design indipendente permette una memoria ultra-compatto.

★ [facile montare] - Questo tavolo da ping pong è facile da montare, senza strumenti professionali necessari.Basta spiegare le gambe del tavolo, fermo le due metà e collegare la rete in dotazione, quindi iniziare a giocare!

★ [Facile da spostare] - Questo tavolo da ping pong, con 8 grandi ruote sul fondo, è possibile spostare il tavolo facilmente anche da soli.Quando lo si utilizza, è sufficiente per bloccare le ruote, è stabile e non si muovono mai.

★ [Soddisfazione Gurantee]: Se non siete 100% soddisfatti del vostro acquisto, non importa ciò che la ragione, non esitate a contattarci da Amazon messaggio del compratore-venditore in modo che possiamo rendere più giusto per te.Grazie.

