I Migliori Integratori per Donne: Energia, Salute e Bellezza

Se siete appassionate di attività fisica, avrete notato come molte donne non riescano a prendere una decisione seria in relazione all’utilizzo di integratori, in quanto spesso si sentono dire che a seguito del loro utilizzo potrebbero ingrassare, o semplicemente che sono prodotti specifici per uomini.

La verità sta nel fatto che non solo le donne non avrebbero conseguenze negative derivanti dall’assunzione di qualche proteina in più, ma spesso il sesso femminile ha più necessità di integratori rispetto a quello maschile.

Vediamo perciò quali tipi di integratori portano beneficio ad una donna.

Evitare l’indebolimento e il rischio di ammalarsi

Dobbiamo ricordare sempre che gli integratori vanno assunti con lo scopo di integrare una dieta che di per sé è già corretta e bilanciata. Talvolta però, nonostante tutta l’attenzione che poniamo nel cibo, non è possibile assumere tutte le vitamine di cui il nostro corpo ha bisogno. Di conseguenza, un’ottima soluzione sono gli integratori multi-vitaminici, che ci danno la possibilità di assumere quelle vitamine che non riusciamo ad assimilare tramite il cibo. Queste sono molto importanti e purtroppo un estremo allenamento fisico può ridurne i quantitativi nel nostro corpo, indebolendolo ed elevando il rischio di ammalarsi.

Anche la carenza di ferro può causare un indebolimento del nostro corpo e farci ammalare. A causa del ciclo mestruale, le donne sono ancora più soggette ad una riduzione dei quantitativi di ferro nel proprio corpo, senza dimenticarci del fatto che una carenza dello stesso può portare ad una riduzione di globuli rossi e all’anemia. Un integratore di questa sostanza può perciò essere un ottimo alleato del corpo femminile.

Rafforzare ossa cuore e cervello

Quando ci si sottopone a molti esercizi sotto carico, si ha la necessità di avere ossa forti e resistenti. Per quanto l’esercizio non faccia altro che rafforzare le ossa stesse, un buon integratore di calcio può venire in soccorso; inoltre alcuni studi dimostrano che questa sostanza aiuta anche a ridurre i sintomi della sindrome pre-mestruale.

Sostanze che invece aiutano a mantenere il cuore e cervello sani sono gli olii di pesce. Ricchi di Omega3, questi ingredienti non solo aiutano questi organi, ma sono in grado di ridurre le infiammazioni, e aiutano a mantenere le articolazioni sane e flessibili, riducendone di conseguenza possibili lesioni durante l’allenamento.

Rafforzare muscoli e ridurre la massa magra

Per quanto riguarda l’obiettivo principale del vostro allenamento, esistono integratori che vi aiuteranno a raggiungerlo. Le proteine del siero del latte, da usare esclusivamente come integratore e mai in sostituzione dei pasti, mettono a disposizione del nostro corpo proprio quelle proteine che hanno come compito quello di rassodare e ridurre la massa grassa del nostro corpo, aspetto che le donne fanno spesso molta fatica a gestire.

Il CLA, acido grasso Omega 6, è un altro ingrediente molto utile, in quanto è stato provato come aiuti a far scomparire la massa grassa, e al contempo sia in grado di sostenere la crescita muscolare e la forza fisica. L’ideale sarebbe assumerne 2 gr a colazione, pranzo e cena.

Ridurre l’affaticamento muscolare

Gli amminoacidi ramificati (BCCA), sono molto utili in questo aspetto, così come la creatina. I primi contengono Triptofano, una sostanza che può essere trasformata in serotoninia, che quando prodotta dal nostro corpo crea la sensazione di affaticamento. La creatina invece, oltre a ridurre l’affaticamento, migliora la massa muscolare e la sua definizione. Causa però un rigonfiamento muscolare che, per quanto sparisca nel giro di una o due settimane dal termine del suo utilizzo, blocca molte donne quando considerano di assumerla.

Miglior integratore energetico

Miglior multivitaminico per donne in menopausa

Un altro integratore per donna è quello di Acutil. Contengono vitamine per donna a base di Ferro, Magnesio e Vitamina B6. La confezione è composta di 20 compresse e contiene anche estratto di Bacopa, un elemento di origine naturale che ha la funzione di dare benessere mentale.

Miglior integratore per dimagrire

Un altro integratore molto gettonato è chitosan in formato da 500 mg in 240 compresse con ingredienti naturali come la fibra di molluschi. Viene venduto sotto forma di compresse da assumere giornalmente ma che non sostituiscono pasti ma hanno lo scopo di integrare alimenti magari carenti nel proprio corpo. Ottengono un effetto saziante dopo l’assunzione di 3 compresse al giorno. Utile per chi sta adottando un regime di alimentazione controllata.