I gadget ufficiali dell’Inter più venduti nel 2025

Il 2025 è stato un anno d’oro per i tifosi dell’Inter, non solo per i risultati sportivi ma anche per il boom di vendite del merchandising ufficiale. Con una base di fan in continua espansione e un’identità visiva rinnovata, i gadget nerazzurri hanno conquistato store fisici e online. Ecco la classifica dei prodotti più richiesti, dai classici intramontabili alle novità più sorprendenti.

La maglia Home 2025/26 è il prodotto più venduto

Regina assoluta del 2025 è la maglia casalinga Inter 2025/26, firmata Nike. Caratterizzata da un look innovativo che mescola le classiche strisce nerazzurre con dettagli azzurro fluo e uno stemma leggermente ridisegnato, ha riscosso un successo immediato. Disponibile sia in versione Stadium (€99,99) che Match autentica (€149,99), è diventata un must per ogni tifoso. Il successo della stagione in corso ha contribuito ulteriormente al boom di vendite.

Felpe, giacche e tute da allenamento: abbigliamento ufficiale in cima alla lista

Il merchandising dell’Inter ha ormai superato il confine dello stadio, conquistando anche il guardaroba quotidiano. Le felpe Tech Fleece, le giacche Anthem e le tute pre-gara sono tra i prodotti più acquistati, soprattutto nei mesi invernali. Non solo per il comfort e la qualità, ma anche per il look riconoscibile e stiloso.

Gadget da collezione: il calendario ufficiale e gli accessori più richiesti

Accanto all’abbigliamento, anche i gadget “da scrivania” hanno fatto segnare ottime vendite. Il calendario ufficiale Inter 2025, con foto esclusive della squadra, è andato a ruba durante le festività natalizie. Altri articoli gettonati includono:

Tazze e borracce con logo Inter

Portachiavi e braccialetti in silicone

Orologi e sveglie da tavolo

Zaini e astucci per i più piccoli

Perché il merchandising dell’Inter è così forte nel 2025?

Tre sono i motivi principali:

Successi sportivi : la squadra ha mostrato continuità, carisma e un’identità forte in Italia e in Europa.

: la squadra ha mostrato continuità, carisma e un’identità forte in Italia e in Europa. Branding moderno : la collaborazione con Nike ha portato un restyling capace di unire tradizione e contemporaneità.

: la collaborazione con Nike ha portato un restyling capace di unire tradizione e contemporaneità. Offerta diversificata: il merchandising copre ogni fascia d’età e prezzo, dal collezionista al tifoso occasionale.

Gadget Inter più venduti

Inter Maglia Replica Stadio Ufficiale Adulto Bambino Personalizzabile Prodotto ufficiale Inter

Personalizzabile con nome e numero

Cartellino ed etichetta di autenticita' del prodotto con ologramma

Prodotto con dettagli in alta definizione - Materiale 100% Poliestere

Gli sponsor ufficiali e il logo sono STAMPATI e NON CUCITI

EURO PUBLISHING Inter, Prodotto Ufficiale - Set cancelleria (Composto da 14 Pezzi) CARATTERISTICHE: Questo set cancelleria di alta qualità contiene 2 matite, 2 penne, 6 matite colorate, una gomma, un temperamatite, un righello e un block notes. L'intero set è impreziosito dai colori della tua squadra del cuore.

PRODOTTO UFFICIALE: Set cancelleria con licenza ufficiale.

DA VERO TIFOSO: Non esiste altro set cancelleria in grado di attirare l'attenzione più di questo. Tutti i tifosi come te vorranno il nostro splendido set Inter tutto per sé.

OTTIMA IDEA REGALO: Rientro a scuola? Rientro all'università? Rientro in ufficio? In stile con i nostri set cancelleria. Sono ottime idee regalo per tutti i super tifosi: grandi e piccini!

IN EDICOLA E GRANDE DISTRIBUZIONE: lo trovate al prezzo di 7,90€

Inter Tazza Magica, Galaxy Collection, Prodotto Ufficiale, Regalo Design Ufficiale Inter: La tazza dell'Inter presenta il design ufficiale del club, con il logo distintivo e i colori iconici della squadra. Perfetta per esprimere il tuo spirito di tifoso e mostrare il tuo sostegno alla squadra del cuore

Design Spettacolare: La Tazza Magica della collezione Galaxy vanta un design mozzafiato, ispirato alla bellezza delle galassie. I dettagli intricati e i colori vivaci la rendono unica e affascinante.

Tecnologia Termosensibile: Grazie alla sua tecnologia termosensibile, questa tazza reagisce al calore rivelando un panorama spettacolare di stelle e galassie quando si versa una bevanda calda al suo interno. Un'esperienza visiva unica e coinvolgente.

Qualità Premium: Realizzata con materiali di alta qualità, questa tazza è resistente e durevole. Il suo rivestimento garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo intatte nel tempo le grafiche e i colori vivaci.

Regalo Pensato per i Tifosi: L'ideale idea regalo per gli appassionati della squadra Inter. Confezionata in un packaging accattivante, è perfetta per compleanni, festività o semplicemente per sorprendere un amico o un familiare tifoso dell'Inter.

Inter - Sacca Sportiva, Collezione Esclusiva Calcio Balilla, 32x43 cm, per Ginnastica, Scuola, Spiaggia, Sport, Mare e Viaggi. Per tutti i Tifosi Nerazzurri - Prodotto Ufficiale 【Collezione Esclusiva Calcio Balilla】Le partite non si fermano al campo da gioco, ma proseguono nella vita di tutti i giorni! Con la sacca INTER calcio balilla il tuo bambino vivrà le emozioni della squadra del cuore durante le sue sfide quotidiane!

【Materiale di alta qualità】La sacca con coulisse è realizzata con tessuti in poliestere di alta qualità tanto da resistere all'usura quotidiana. La superficie è composta da tre strati che la rende resistente contro l'acqua e agenti esterni.

【Elevata capacità】le dimensioni della sacca 32x43 cm e il peso estremamente leggero la rende si adatta a tutte le tue esigenze. Con il cordoncino regolabile, può contenere penne, chiavi, telefoni cellulari, portafogli, ombrelli o cosmetici, palloni da basket ecc. La sacca sportiva è lavabile in lavatrice; si consiglia di utilizzare un detersivo delicato e di stendere ad asciugare.

【Ottimo regalo per i bambini】 Questo zaino grazie alla sua grafica che ricorda i bei momenti dell'infanzia e grazie alla sua versatilità è il regalo perfetto per tutti i Tifosi/e Interisti specialmente per i più piccoli. E' perfetto per tutte le attività scolastiche ma anche sportive e per il tempo libero.

【Prodotto ufficiale FC Internazionale Milano】Affidati alla qualità premium e unicità dei prodotti Ufficiali Inter che sono una garanzia per tutti i tifosi nerazzurri. Se vuoi conoscere altri prodotti Ufficiali, clicca sul link "Visita lo store di Inter" sopra al titolo del prodotto!

Inter Telo Mare, Asciugamano Spiaggia o Piscina, 100% Cotone, 70x140 cm o 90x170 cm, Prodotto Ufficiale Materiale di qualità – Realizzato in 100% cotone cimato, questo telo mare è morbido, assorbente e delicato sulla pelle, garantendo massimo comfort dopo ogni bagno.

Design per veri tifosi – Caratterizzato da una stampa ufficiale dell'Inter, è perfetto per tutti gli appassionati della squadra, ideale per mostrare con orgoglio i colori neroazzurri in spiaggia o in piscina.

Disponibile in 2 misure – Il telo mare è disponibile in due misure: 70x140 cm oppure 90x170 cm, per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo.

Versatile e resistente – Perfetto per mare, piscina o anche per l’uso quotidiano, asciuga rapidamente ed è progettato per durare nel tempo mantenendo la brillantezza dei colori.

Facile da lavare – Lavabile in lavatrice, permette una pulizia semplice e veloce, conservando la sua morbidezza e la qualità della stampa anche dopo numerosi lavaggi.

INTER Official Product - borraccia tritan monochrome blue royal [Prodotto Ufficiale Inter]: Questa bottiglia è un prodotto ufficiale della squadra di calcio di Inter, perfetta per i tifosi che desiderano mostrare il loro sostegno mentre mantengono uno stile di vita attivo e idratato. Ideale per l'uso quotidiano, durante l'attività fisica o nelle trasferte, questa bottiglia ti permette di portare con te il tuo spirito interista ovunque tu vada.

[Qualità]: La bottiglia è realizzata in Tritan, un materiale plastico trasparente, leggero e resistente agli urti, con una capacità di 500 ml. Il tappo è in acciaio inossidabile, garantendo durabilità e sicurezza nell'utilizzo. Essendo priva di BPA, assicura una sicurezza alimentare ottimale.

[Performance]: Dotata di sistema antigoccia, mantiene la tua borsa o il tuo zaino asciutti durante il trasporto. È importante notare che non è adatta per bevande gassate, alcoliche o a base di latte, ma è perfetta per bevande idratanti e sportive.

Inter, Set 2 Asciugamani Bagno In Spugna Di Cotone con Logo, Asciugamano Viso + Asciugamano Bidet, 100% Cotone, 60x100 - 40x60, Nero Azzurro, Prodotto Ufficiale Set Asciugamani di spugna bagno: asciugamano viso + asciugamano ospite realizzati in cotone 100%, di alta qualità

Misura asciugamano viso cm 60x100, ospite cm 40x60

Lavabili in lavatrice, resistenti alle alte temperature e asciugabili in asciugatrice.

Questi asciugamani super morbidi sono molto assorbenti e perfetti per l'uso quotidiano o come regalo.

Prodotto ufficiale FC Internazionale Milano

Offerta Inter - Sveglia Ufficiale Analogica forma pallone Sveglia al quarzo interna

Movimento continuo silenzioso

Leggero

Posticipare

Inter Teddy Bear Ufficiale, Orsacchiotto Peluche, NeroAzzurro, Nuovo Logo Da sempre i teddy bear sono inseparabili compagni per grandi e piccini, addirittura quest’orsetto veste i colori della tua squadra del cuore!

Prodotto Ufficiale Inter FC, per veri neroazzurri!

Nuovo logo 2021 - 2022, nuova stagione ma stessa passione per l'Inter F.C

L’orsetto è in poliestere al 100% e lavabile in lavatrice a 30 °C.

Un ottimo regalo per ogni occasione.

