Calciomercato Napoli: il PSG prova a sorpassare la Roma per Hysaj

Hysaj Roma. Il terzino azzurro è molto vicino dal lasciare il Napoli. Sull’albanese c’è sempre stata molto forte la Roma. Il giocatore, più volte, ha discusso sul rinnovo con la società ma senza risultati. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato con la Roma ma anche con il PSG, che lo sta monitorando costantemente. Il rischio per il Napoli è che Hysaj possa andare via a parametro zero.

Elseid Hysaj sembra sempre più lontano dal Napoli. Il terzino albanese, arrivato quando sulla panchina azzurra c’era ancora Maurizio Sarri, difficilmente rinnoverà col club partenopeo. Hysaj non sta brillando nelle ultime partite ed è per questo che anche Rino Gattuso ha dei dubbi su di lui. Dopo 7 anni in azzurro, l’ex Empoli è in cerca di nuove esperienze.

La società ed il giocatore si sono incontrati spesso per poter discutere del rinnovo. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha sempre proposto cifre molto alte per l’ingaggio. Il club campano ha sempre rimandato la firma. A giugno, però, il contratto del giocatore scade ed ecco che Hysaj comincia già a guardarsi intorno. Il giocatore potrebbe rimanere sempre in Serie A visto che su di lui c’è la Roma.

Hysaj Roma, Pochettino vorrebbe il terzino

La società giallorossa segue da tempo la pista Hysaj. Più volte Giuffredi ha incontrato il direttore generale giallorosso, Tiago Pinto , per parlare anche di Jordan Veretout, giocatore che interessava al Napoli nonché suo assistito. La destinazione giallorossa resta sempre molto gradita ma nelle ultime ore c’è anche un club estero sul giocatore: il PSG.

Il club parigino avrebbe fatto dei sondaggi per il giocatore della Nazionale albanese. Il tecnico Mauricio Pochettino accetterebbe molto il terzino all’interno del proprio organico. Si tratta solo di un interessamento ma non c’è ancora nulla di concreto. L’obiettivo, però, potrebbe essere quello di portare a parametro zero il giocatore sotto la Torre Eiffel.

Il Napoli, invece, vorrebbe monetizzare realizzando una plusvalenza visto che lo ha acquistato per soli 5 milioni. La possibilità di perderlo a parametro zero, però, è concreta ed il profilo di Hysaj continua ad essere valutato dalla società transalpina che sta seguendo comunque altre piste per quel ruolo.

