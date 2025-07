“Hojlund torna in Serie A? Milan e Juve ci provano”

Rasmus Hojlund potrebbe tornare in Serie A molto presto. Secondo quanto riportano alcune fonti italiane, tra cui Calciomercato.com, il Manchester United sarebbe finalmente disposto a lasciar partire l’attaccante danese in prestito con diritto o obbligo di riscatto, dopo l’arrivo di Bryan Mbeumo dal Brentford e di Matheus Cunha.

Rasmus Hojlund – TechSporty.it

Hojlund, ex Atalanta, pronto a lasciare Manchester?

Hojlund era stato acquistato nell’estate 2023 dall’Atalanta per oltre 80 milioni di euro, ma non ha mai realmente convinto a Old Trafford: ha segnato 16 gol nel primo anno e 10 nella stagione 2024-25, numeri giudicati insufficienti per un attaccante titolare.

Con l’arrivo imminente di Mbeumo, che è stato fotografato a Manchester per firmare il contratto e sarà presto annunciato ufficialmente, lo United potrebbe ora liberarsi di un ingaggio importante come quello di Hojlund, concedendogli spazio altrove per ritrovare fiducia e continuità.

Milan e Juventus in prima fila per il prestito

In Italia sono diverse le squadre che hanno mostrato interesse per Hojlund durante l’estate:

L’ Inter è stata la prima a muoversi, ma dopo l’arrivo di Ange-Yoan Bonny e la presenza di Lautaro, Thuram e Taremi, la pista si è raffreddata.

è stata la prima a muoversi, ma dopo l’arrivo di e la presenza di Lautaro, Thuram e Taremi, la pista si è raffreddata. Juventus e Milan, invece, sono ancora fortemente interessate al prestito dell’attaccante classe 2003.

Entrambe le big italiane cercano un centravanti giovane e di prospettiva, e vedono in Hojlund un’occasione di mercato, a patto che lo United accetti una formula di prestito con opzione o obbligo di riscatto legato a obiettivi, come la qualificazione in Champions League.

Le condizioni dello United per lasciar partire Hojlund

Al momento, il Manchester United valuta ancora Hojlund intorno ai 45 milioni di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza sarebbe pronta ad accettare:

Prestito secco con diritto di riscatto

Obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League nella stagione 2025-26

Una formula che potrebbe accontentare sia la Juventus che il Milan, entrambe alla ricerca di un attaccante di livello internazionale ma con margini di crescita.

Situazione in evoluzione

Con l’arrivo di Mbeumo e Cunha, il futuro di Hojlund è sempre più lontano dallo United. Le prossime settimane saranno decisive: il Milan valuta anche altri profili, mentre la Juve ha fatto sapere di voler accelerare per evitare aste. Tutto dipenderà dalla disponibilità del club inglese a formalizzare la cessione con condizioni vantaggiose.

Intanto, i tifosi italiani sognano il ritorno in Serie A di un talento che aveva già impressionato a Bergamo. Rasmus Hojlund è pronto a rilanciarsi. Destinazione? Ancora da scrivere.