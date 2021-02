Highlights Spezia-Parma 2-2: Video Gol, Sintesi e Tabellino 27-2-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Parma 2-2, 24° Giornata Serie A: la sblocca Karamoh, raddoppia Hernani addirittura con un colpo di tacco, il Var annulla rete a Maggiore per fuorigioco, grande rimonta dei liguri con la doppietta di Gyasi

Solo un pareggio spettacolare tra Spezia e Parma allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel primo anticipo del sabato della ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Tanti rimpianti per gli emiliani, che avrebbero potuto tornare alla vittoria, ma si sono fatti rimontare dal doppio vantaggio racimolando il secondo pareggio consecutivo per 2-2, mentre i liguri muovono la propria classifica dopo le ultime due sconfitte consecutive.

Sintesi di Spezia-Parma 2-2

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Le due squadre offrono grande spettacolo e divertimento, anche perché i padroni di casa non sconfessano il proprio atteggiamento basato sul possesso palla, mentre gli ospiti preferiscono optare per la tattica del catenaccio, con squadra compatta in fase difensiva e contropiede per ribaltare l’azione.

Al 17′ minuto, infatti, a sbloccare il risultato sono proprio gli ospiti trovando il gol del vantaggio con Karamoh, al termine di una bellissima azione personale su lancio dalla difesa.

I padroni di casa accusano il colpo, fanno girare la palla con lentezza e senza idee, risultano lunghi tra i reparti, lasciando praterie agli ospiti, che provano ad approfittarne rendendosi pericolosi con Mihaila, sul quale Provedel compie un vero e proprio miracolo.

Al 25′ minuto gli ospiti raddoppiano con Hernani, grande tocco di tacco sulla punizione perfetta di Brunetta.

Solo dopo aver subito il secondo gol, finalmente i padroni di casa reagiscono, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, facendosi vedere dalle parti di Sepe con Verde prima e Maggiore poi, al quale al 39′ minuto il Var annulla la possibile rete che poteva riaprire il match per posizione di fuorigioco sul cross di Bastoni.

Succede di tutto e di più nel secondo tempo, un vero e proprio monologo dei padroni di casa, che velocizzano il giro della palla, nascondendola ad avversari fin troppo apatici.

E, infatti, al 51′ minuto i padroni di casa tornano in partita con il gol di Gyasi, al posto giusto al momento giusto sul cross di Maggiore, bravo a saltare Gagliolo.

Gli ospiti provano a svegliarsi dal torpore, ma si affidano solo ed esclusivamente ai contropiedi del velocissimo Mihaila, ma Provedel alza la saracinesca a tiene in partita i suoi, risultando decisivo anche su Kucka poco dopo.

Gol sbagliato, gol subito, una regola che spesso dimenticano i calciatori. Al 72′ minuto i padroni di casa completano la rimonta pareggiando ancora con Gyasi, che festeggia la doppietta su assist di Verde.

Il pareggio sembra non stare bene a nessuna delle due squadre, che si allungano molto nel tentativo di portare a casa il risultato, ma Maggiore è poco cinico al momento della conclusione in porta e Provedel è superlativo sulla punizione potente di Kucka.

Highlights e Video Gol di Spezia-Parma 2-2

Tabellino di Spezia-Parma 2-2

Marcatore: 17’ Karamoh (P), 25’ Hernani (P), 7’ st e 27’ st Gyasi (S),

Assist: 25’ Brunetta (P), 7’ st Maggiore (S), 27’ Verde (S)

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni (25’ st Nzola), Estevez (1’ st Acampora), Ricci (1’st Sena), Maggiore, Gyasi , Saponara (27’ Verde), Agudelo (43’ st Dell’Orco). All. Italiano.

Parma (4-3-3): Sepe, Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella, Kucka, Kurtic, Hernani (34’ st Valenti), Brunetta (11’ st Busi), Karamoh (18’ st Grassi), Mihaila (34’ st Man). All. D’Aversa.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Ammoniti: 9’ Brunetta (P), 21’ Ricci (S), 5’ st Hernani (P), 39’ st Kurtic (P), 40’ st Gagliolo (P), 42’ Nzola (S), 45’ st Acampora (S)

