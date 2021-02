Highlights Lazio-Bayern Monaco 1-4: Video Gol, Sintesi e Tabellino 23-2-2021

Video Gol e Highlights Lazio-Bayern Monaco 1-4, Andata Ottavi di finale Champions League: la sblocca Lewandowski, raddoppia Musiala, tris di Sanè, autorete di Acerbi, segna anche Correa

Il Bayern Monaco distrugge la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Bruttissima sconfitta per i biancocelesti, che possono ormai dire addio alla competizione, a meno che non riescano a realizzare un’impresa miracolosa e rimontare dal pesantissimo svantaggio contro i campioni in carica, apparsi quasi di un altro livello per quasi tutta la partita e con ormai mezzo piede ai quarti.

Sintesi di Lazio-Bayern Monaco 1-4

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. In campo ci sono solo gli ospiti, davvero troppo forti per i padroni di casa, che difendono male, non hanno ritmo in fase di costruzione e attaccano senza idee, affondando contro avversari che sanno quello che devono fare e lo fanno nel miglior modo possibile.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lewandowski, che sfrutta al meglio la papera di Musacchio e Reina.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che al 24′ minuto subiscono anche il raddoppio del giovane Musiala, su assist di Goretzka.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con i poco cinici Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma gli ospiti fanno paura quando accelerano con Lewandowski, sul quale compie un vero e proprio miracolo Reina.

Al 42′ minuto gli ospiti calano il tris con Sanè, che ribadisce in rete la palla dopo la bella parata di Reina sulla conclusione a botta sicura di Coman.

Il secondo tempo, però, non potrebbe iniziare peggio di così per i padroni di casa, che vivono la propria notte fonda al 47′ minuto, quando Acerbi devia nella propria porta il tiro cross di Sanè, facendo festeggiare il poker agli ospiti.

Risultato troppo largo o meno, i padroni di casa finalmente reagiscono e segnano al 49′ minuto con Correa, su rifinitura di Luis Alberto.

Gli ospiti sembrano mollare la concentrazione, permettendo ai padroni di casa di tornare mentalmente sul campo, rendendosi ancora pericolosi in attacco con Correa e Immobile, ma Neuer alza la saracinesca.

Con il passare dei minuti, però, gli ospiti riprendono in mano il pallino del gioco, di fatto annullando qualsiasi tentativo di rivalsa da parte dei padroni di casa, che sfiorano la manita con la punizione di Alaba e Lewandowski, altra super parata di Reina.

Highlights e Video Gol di Lazio-Bayern Monaco 1-4

Tabellino di Lazio-Bayern Monaco 1-4

Lazio (3-5-2): Reina; Patric 4,5 (8′ st Hoedt), Acerbi, Musacchio 4 (31′ Lulic); Lazzari, Milinkovic-Savic 5,5 (36′ st Cataldi), Leiva 5 (8′ Escalante), Luis Alberto 6 (36′ st Akpa Akpro), Marusic; Correa, Immobile.

Allenatore: Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Suele, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka 6,5 (18′ st Martinez); Sané 7,5 (45′ st Sarr), Musiala 7 (45′ st Choupo-Moting), Coman 6,5 (30′ st Hernandez); Lewandowski.

Allenatore: Flick

Arbitro: Grinfeeld

Marcatori: 9′ Lewandowski (B), 24′ Musiala (B), 42′ Sané (B), 2′ st aut. Acerbi (B), 4′ st Correa (L)

Ammoniti: Luis Alberto (L), Leiva (L), Correa (L), Marusic (L), Escalante (L), Kimmich (B), Coman (B)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

