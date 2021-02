Highlights Entella-Brescia 1-1: Video Gol, Sintesi e Tabellino 27-02-2021

Risultato di Entella-Brescia 1-1: niente di fatto tra lombardi e liguri, che non fanno passi avanti in graduatoria; i primi rimangono quintultimi e in piena zona playout e i secondi non lasciano l’ultimo posto.

Ayé illude il Brescia, ma Pellizzer rimedia nel finale. Pesa molto anche il rigore fallito da De Luca ad inizio secondo tempo.

Sintesi di Entella-Brescia 1-1

La prima frazione vede gli ospiti fare più degli avversari. Al 19° arriva la prima chance con Bisoli, che riceve palla da Ayé e conclude a lato da posizione ottimale.

Al 24° Russo sventa un tiro pericoloso di Pajac mettendolo in angolo, ma deve arrendersi al gran colpo di testa di Ayé lasciato libero dalla marcatura in occasione del seguente tiro dalla bandierina di Bjarnason.

Il Brescia non affonda più e si limita a contenere l’avversario, che fa comunque pochissimo, e manca il raddoppio al 42° in occasione di un contropiede sprecato e concluso da un tiro alto di Spalek. Il primo tempo va in archivio dopo due minuti di recupero.

L’Entella ricomincia a razzo e colleziona due occasioni colossali in due minuti: prima Joronen rischia la papera su un diagonale di De Luca facendosi scappare il pallone e riuscendo a fermarlo proprio sulla linea e poi respinge un penalty, assegnato per un fallo di Pajac su Chiosa, allo stesso attaccante.

Joronen è un muro e respinge un colpo di testa in mischia e al 70′ sventa anche un tiro di Koutsoupias negato ai liguri un meritato pareggio che arriva al minuto 84 con Pellizzer, che segna di testa sfruttando un perfetto corner di Costa.

Nei secondi finali l’assalto dell’Entella non porta frutti nuovamente grazie a Joronen, che ferma Mancosu sotto porta. Finisce dopo tre minuti di recupero.

Migliori in campo Joronen (8), che si arrende solo a sei minuti dal termine dopo una ripresa in cui ha parato tutto, anche un rigore, e Ayé (6.5), che segna il gol del provvisorio 1-0. Male Donnarumma e De Luca (5 per entrambi), evanescente il primo e terribilmente sprecone il secondo.

Video gol e Highlights di Entella-Brescia 1-1

Tabellino di Entella-Brescia 1-1

Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro (81′ De Col), Pellizzer, Chiosa, Costa; Brescianini (75′ Dragomir), Paolucci, Koutsoupias (81′ Mancosu); Schenetti (75′ Capello); De Luca (62′ Morosini), Brunori. Allenatore: Vivarini

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Chancellor, Cistana (88′ Mangraviti), Pajac (58′ Martella); Bisoli, Van de Looi, Bjarnason (76′ Jagiello); Spalek (87′ Skrabb); Ayé (87′ Ragusa), Donnarumma. Allenatore: Gastaldello (Clotet squalificato)

Marcatori: 25′ Ayé e 84′ Pellizzer,

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Pellizzer e Ragusa

Note: al 50′ Joronen respinge un rigore di De Luca

