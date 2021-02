Highlights Empoli-Venezia 1-1: Video Gol, Sintesi e Tabellino 26-02-2021

Risultato di Empoli-Venezia 1-1: quinto pareggio di fila, e tredicesimo stagionale, per i toscani, sempre primi, ma con il rischio di trovare il Monza a -1 domani. Il Venezia manca l’accesso al secondo posto solitario.

Mazzocchi porta in vantaggio il Venezia nel primo tempo e Haas lo riacciuffa nella ripresa. Tante le occasioni create dai padroni di casa, ma è mancata la freddezza.

Sintesi di Empoli-Venezia 1-1

Il primo parziale è molto tattico e sembra che nessuna delle due squadre riesca ad affondare, fino a quando al 25° un’invenzione involontaria di Mazzocchi cambia la partita: lanciato da Taugourdeau, il terzino destro dei lagunari supera con un dribbling Parisi e cerca un traversone che si trasforma in un imprendibile tiro sul palo lontano.

Prima e dopo la rete, non accade granché, come già anticipato. I toscani tengono il possesso, anzi dominano in questo fondamentale, ma non creano alcunché di importante; i veneti, invece, preferiscono giocare di rimessa e colpire appena possibile, come accaduto in occasione del gol.

Imprecisione e tiri fiacchi costituiscono il filone di una prima frazione che termina senza minuti di recupero.

L’Empoli è decisamente più aggressivo nel secondo tempo e al 52° Mancuso ha una grande chance su assist di La Mantia, ma non incrocia a sufficienza da posizione favorevole e Pomini respinge. Al 63° Pomini è bravissimo su un missile da fuori di Bajrami, ma al 70° è spiana la strada ad Haas, che insacca da pochi passi un cross di Parisi mal respinto.

I toscani ci provano e Pomini, dopo un tiro di Bajrami fuori, sbaglia su un cross di Crociata riscattandosi poi togliendo dalla porta un colpo di testa di La Mantia che sembrava vincente. All’82° è decisivo, invece, Ceccaroni che si immola su un tiro al volo di Mancuso impedendogli di centrare lo specchio.

Lo sforzo finale dei padroni di casa non produce niente; il match finisce dopo cinque minuti di recupero.

Migliori in campo Parisi (6.5), beffato da Mazzocchi sul gol, ma poi inarrestabile, e lo stesso Mazzocchi (7), autore di un gran gol. Male Ricci e Johnsen (5 per entrambi), impalpabili.

Video gol e Highlights di Empoli-Venezia 1-1

Tabellino di Empoli-Venezia 1-1

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou (46′ Casale), Parisi (91′ Terzic); Haas, Damiani, Ricci (53′ Crociata); Bajrami (83′ Moreo); Mancuso (83′ Olivieri), La Mantia. Allenatore: Dionisi

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi (70′ Ferrarini), Modolo, Ceccaroni, Felicioli (86′ Molinaro); Fiordilino, Taugourdeau, Dezi (70′ Esposito); Aramu (86′ Svoboda); Forte, Johnsen (54′ Di Mariano). Allenatore: Zanetti

Marcatori: 25′ Mazzocchi e 71′ Haas

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Mazzocchi e Fiamozzi

