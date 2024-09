Highlights e Video Gol Milan-Liverpool 1-3: sintesi 17-09-2024

Il Risultato di Milan-Liverpool 1-3, 1° giornata Champions League: la prima dei rossoneri è una disfatta, più nella prestazione che nel risultato. Dopo un grande inizio con tanto di repentino vantaggio, i rossoneri si sciolgono sotto i colpi dei Reds, che segnano tre volte e potrebbero andare anche oltre. Come se non bastasse, si fa male Maignan a inizio ripresa ed esce in lascime. Il buio su Milanello è fitto.

Pulisic illude i rossonori, ma il Liverpool risponde con Konaté e raddoppia con Van Dijk già nel primo tempo. Szoboszlai chiude i conti a metà ripresa.

Tra due settimane i rossoneri scenderanno in campo a Zagabria per dare qualche segno di ripresa.

La Sintesi di Milan-Liverpool 1-3

Il Milan comincia benissimo ed è avanti già al 3° minuto grazie ad una grande azione condotta da Morata e Pulisic: lo spagnolo e l’americano si scambiano il pallone lasciando di sale Tsimikas e, una volta eluso Mac Allister ed entrato in area, Pulisic fulmina Alisson con un diagonale perfetto sul palo lontano.

Al 17° si vede il Liverpool con una chance enorme: ricevuta palla da Jota, Salah calcia un siluro dall’interno dell’area che si stampa sulla traversa. E’ il preludio al pareggio: al 23° Maignan esce a capoccchia su un cross di Alexander-Arnold da punizione che è più un corner corto e Konaté sovrasta lui e Tomori insaccando di testa.

I Reds diventano sempre più minacciosi e sfiorano ripetutamente il vantaggio: al 26° Mac Allister recupera un pallone a centrocampo e serve in area Jota, che si gira e calcia a lato da buona posizione, mentre al 29° Maignan è attento su un tiro di Gakpo la cui ribattuta viene sedita ancora sulla traversa da Salah.

Il Milan non c’è più e il Liverpool ne approfitta: al 41°, ottenuto un corner in virtù di una grande parata di Maignan su un sinistro di Salah dal limite, gli inglesi tramutano il tiro dalla bandierina di Tsimikas in oro grazie all’imperiosa zuccata di Van Dijk. La prima frazione va in archivio dopo cinque minuti di recupero e senza altre azioni degne di nota.

Nei primi secondi della ripresa Maignan salva nuovamente il Milan respingendo un tiro a colpo sicuro di Jota, ma si ferma nuovamente per problemi fisici (è la terza volta nel corso della partita) e stavolta deve uscire e lasciare la porta al diciannovenne Lorenzo Torriani, che esordisce in un momento estremamente complicato.

Il Milan non c’è nemmeno nel secondo tempo, eccetto una protesta di Morata per un intervento falloso in area non ravvisato dall’arbitro, mentre ci sono gli inglesi, rapidi e spietati: Torriani nega il gol a Szoboszlai al 64°, ma tre minuti dopo l’ungherese segna con un tiro al volo a porta vuota scaturito da una ripartenza perfettamente condotta e rifinita con l’assist da Gakpo.

Mancano ventitre minuti al 90° più recupero, ma il Milan non reagisce se non quando ormai è tardi, all’88°, con un colpo di testa del nuovo entrato Gabbia terminato fuori di poco.

Video Gol e Highlights di Milan-Liverpool 1-3

Il Tabellino di Milan-Liverpool 1-3

Milan (4-2-3-1): Maignan (51′ Torriani); Calabria (70′ Emerson Royal), Tomori (84′ Gabbia), Pavlovic, Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek (70′ Abraham); Pulisic, Reijnders, Rafa Leao; Morata (84′ Okafor). Allenatore: Fonseca

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold (79′ Gomez), Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister (93′ Endo); Salah (93′ Chiesa), Szoboszlai, Gakpo (68′ Luis Diaz); Diogo Jota (68′ Darwin Nunez). Allenatore: Slot

Marcatori: 3′ Pulisic, 23′ Konaté, 41′ Van Dijk e 67′ Szoboszlai

Arbitro: Eskas

Ammoniti: Calabria, Fofana, Mac Allister e Konaté

