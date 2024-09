Highlights e Video Gol Manchester City-Inter 0-0: sintesi 18-09-2024

Il Risultato di Manchester City-Inter 0-0, 1° giornata Champions League: ottima partita dei nerazzurri, che avrebbero potuto vincere, ma sprecano e tornano a casa con un pareggio più che meritato. Avrebbero potuto vincere, dicevamo, ma anche perdere: anche gli inglesi hanno sprecato molto là davanti.

Tra due settimane l’Inter ospiterà la Stella Rossa.

La Sintesi di Manchester City-Inter 0-0

Estremamente equilibrata e con poche occasioni, la grande sfida tra inglesi e meneghini e più una partita a scacchi, molto tattica e con pochi spazi per le mosse dei solisti.

Soprattutto l’Inter si affida alle ripartenze cercando di sfruttare la difesa altissima del Manchester City, ma non c’è la necessaria precisione e così Thuram e Taremi devono fare gli straordinari per conquistare la sfera. Una mezza chance il francese l’avrebbe, ma la spreca calciando male da buona posizione.

Alla mezz’ora Dias pasticcia, Ederson è costretto a uscire dalla porta per evitare il corner e Barella prova a beffarlo dalla lunga distanza, ma un difensore si immola ed evita che il pallone entri in rete.

Dopo un rasoterra di Haaland terminato di pochissimo a lato, è ancora l’Inter a rendersi pericolosa nel finale di tempo: Thuram al 42° e Carlos Augusto nell’unico minuto di recupero mancano di poco il bersaglio con due conclusioni simili, mentre in mezzo si segnala una chance anche per De Bruyne, che al 43° è in ottima posizione per calciare su invito di Grealish venendo tuttavia stoppato da Calhanoglu e Sommer che gli danno l’altolà con il corpo.

Nient’altro da dire su questo primo tempo, terminato con sessanta secondi di recupero. Grande equilibrio e ottima Inter, molto ben messa in campo.

Dopo una fase altrettanto tattica, la seconda metà della ripresa, complice il naturale allungamento delle squadre, è più vivace e al 69° Sommer è decisivo su un tiro potente, ancorché centrale di Foden, entrato a inizio secondo tempo.

Al 76° c’è una grossa chance anche per i nerazzurri, ma il neo entrato Mkhitaryan, servito dall’altro subentrato Dumfries, calcia alle stelle da posizione più che vantaggiosa.

Nei minuti finali, occasioni per tutti: al 79° Gvardiol cerca la rete dal limite e trova la buona parata di Sommer, poi Martinez, anch’egli entrato da poco, fa tutto bene salvo calciare debolmente e centralmente una volta entrato in area e, infine, all’89° Gundogan salta bene su un traversone di Gvardiol, ma grazia il portiere ospite centrandolo. I minuti di recupero sono 4, nei quali non accade altro.

Video Gol e Highlights Manchester City-Inter 0-0

Il Tabellino di Manchester City-Inter 0-0

Manchester City (4-3-2-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva (80′ Doku), Rodri, De Bruyne (46′ Gundogan); Savinho (46′ Foden), Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (74′ Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (74′ Dumfries), Barella, Calhanoglu (81′ Frattesi), Zielinski (65′ Mkhitaryan), Carlos Augusto; Thuram (65′ Martinez), Taremi. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Nyberg

Ammoniti: Dias

