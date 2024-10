Highlights e Video Gol Bayer Leverkusen-Milan 1-0: sintesi 01-10-2024

Il Risultato di Bayer Leverkusen-Milan 1-0, 2° giornata Champions League: i rossoneri incassano la seconda sconfitta europea dopo una pessima prestazione e non basta certo l’ultima mezz’ora d’assalto per nobilitarla. Prima del gol il Milan non fa nulla e rischia di venire sommerso, salvato dal solito Maignan, senza rispondere ai colpi tutt’altro che a salve del Bayer Leverkusen, che può ben parlare di un risultato finale che va stretto.

Boniface decide il match segnando in apertura di ripresa.

Il Milan resta a zero punti dopo due partite e giorno 22 ottobre dovrà vedersela con il Club Brugge per rialzare la testa. Il Bayer Leverkusen, invece, vanno a 6.

La Sintesi di Bayer Leverkusen-Milan 1-0

Sin dai primi minuti è il Bayer Leverkusen la squadra più propositiva e pericolosa e al 3° Maignan deve già superarsi per respingere in corner un tiro di Boniface e il seguente colpo di testa di Tah.

I tedeschi collezionano corner e fanno girare la palla senza far capire nulla al Milan, che al 22° deve ringraziare il VAR per l’annullamento del gol del vantaggio tedesco firmato da Boniface con un tocco sotto porta; la punta non era in offside in quel momento, ma lo era l’autore del cross Frimpong.

Al 38° Maignan allontana un pericoloso cross di Grimaldo e il pallone arriva ancora a Frimpong, il cui tiro di prima intenzione termina alto.

Il Milan deve svegliarsi e al 39°, finalmente, batte un colpo con Pulisic, che prova a cercare l’angolo con un tiro da fuori sul quale è attento Hradecky. La prima frazione non ha da dire altro e finisce dopo un paio di minuti di recupero.

Nemmeno il tempo di disporsi in campo e i tedeschi, dopo averlo sfiorato con un tiro di Wirtz respinto ancora da Maignan, al 51° lo trovano: Grimaldo serve, addirittura di tacco, Frimpong che conclude di prima intenzione e, dopo l’ennesima parata del portiere ospite, Boniface ribadisce in rete agevolmente.

Solo dopo aver subito lo svantaggio i rossoneri milanesi si svegliano e al 56° Hradecky è bravissimo a respingere la conclusione di Reijnders, solo al cospetto del portiere finlandese su illuminante assist di Pulisic.

Entrato al posto dello spento Abraham, Morata cerca subito di farsi sentire e, dopo un colpo di testa centrale, al 73° per poco non sorprende l’estremo difensore delle Aspirine apparendogli da dietro le spalle mentre questi smistava la sfera verso un compagno.

Al 76° Frimpong manca il raddoppio calciando sull’esterno della rete al culmine di un contropiede, mentre all’83° il Milan ha le migliori occasioni di una partita francamente negativa: Hernandez calcia da fuori area e, complice una deviazione, il pallone si stampa sulla traversa e arriva sulla testa di Morata, che non trova la porta grazie a un altro provvidenziale tocco di un difensore.

Al minuto 87 anche Loftus-Cheek sfiora la rete con un potente tiro da fuori area respinto da Hradecky; è l’ultima occasione per il Milan, che nel secondo dei cinque minuti di recupero rischia di incassare il secondo gol per mano di Tella, che conduce e conclude un contropiede con un diagonale che sfiora il palo. Poco dopo arriva il triplice fischio.

Video Gol e Highlights di Bayer Leverkusen-Milan 1-0

Il Tabellino di di Bayer Leverkusen-Milan 1-0

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Hincapie, Tah, Tapsoba; Grimaldo (89′ Belocian), Garcia (75′ Andrich), Xhaka, Frimpong; Wirtz (89′ Tella), Adli (82′ Palacios); Boniface (75′ Terrier). Allenatore: Xabi Alonso

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic (80′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Abraham (62′ Morata). Allenatore: Fonseca

Marcatori: 51′ Boniface

Arbitro: Sandro Scharer (SVI)

Ammoniti: Garcia, Frimpong, Morata e Chuckwueze

