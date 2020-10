Hellas Verona-Genoa Diretta tv-Streaming e Probabili formazioni 19-10-2020

Hellas Verona-Genoa, posticipo della quarta giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite e su Sky GO, tramite smartphone, tablet e notebook. Juric col dubbio Kalinic dal 1′ minuto, il Genoa farà di necessità virtù e proverà a mettere in campo la migliore formazione possibile malgrado i diversi assenti causa Covid.

Lunedi 19 ottobre 2020 il Genoa farà visita all’Hellas Verona al Bentegodi nel posticipo della quarta giornata di Serie A. L’Hellas Verona, dopo la partenza in estate dei vari Kumbulla, Rrahmani e Amrabat, ha deciso di rinnovarsi e tentare di replicare una nuova stagione di alto rendimento.

Dopo la vittoria a tavolino per 3-0 contro la Roma nella prima giornata di campionato per il caso Diawara, gli scaligeri hanno ottenuto altri tre punti contro l’Udinese nella settimana seguente grazie alla prima rete messa a segno in A da Andrea Favilli, neoacquisto proveniente proprio dal Genoa.

Nella terza giornata il passo falso dovuto alla sconfitta contro il Parma al Tardini rende ancor più vogliosi gli undici di Juric di ottenere un risultato positivo ai danni della sua ex squadra.

Il Genoa di mister Maran ha esordito in campionato con una bella e rotonda vittoria in casa contro il neopromosso Crotone per 4-1. L’entusiasmo si è però subito raffreddato a causa della rovinosa caduta al San Paolo contro il Napoli per 6-0.

La scoperta, poco tempo dopo, della positività al Covid di ben 14 giocatori non ha fatto altro che gettare nello sconforto l’ambiente rossoblù. Per tale motivo la terza partita in calendario Genoa-Torino non si è disputata.

In settimana sono arrivate comunque confortanti notizie dall’infermeria: Perin, Radovanovic, Biraschi, Melegoni, Behrami, Schone, Marchetti e Zajc sono guariti dal Covid. Almeno 8 ancora gli assenti ma il Grifone è pronto a scendere in campo dopo più di due settimane di stop.

Le ultime sulle formazioni di Hellas Verona-Genoa

In casa Hellas ci sono solo due dubbi di formazione per mister Juric. Assenti Benassi, Cetin, Dawidowicz, Danzi per infortunio. Barak e Gunter out per coronavirus. Il mister di Spalato schiererà i suoi con il consueto 3-4-2-1.

Inamovibile Silvestri tra i pali, in difesa Dimarco è in ballottaggio (ma favorito) con il giovane Lovato per un posto come centrale sinistro di difesa accanto ad Empereur e Ceccherini. A centrocampo recupera Miguel Veloso (storico ex del Genoa) che detterà i tempi di gioco a fianco di Tameze.

Sulle fasce i soliti Faraoni e Lazovic (altro giocatore con un passato rossoblù). Sulla trequarti troveranno posto Zaccagni e Salcedo. Dubbio per il ruolo di prima punta in avanti: Juric avrà ancora un pò di tempo per valutare il possibile esordio da titolare di Kalinic, ancora non al meglio. Dietro di lui chiedono spazio Favilli e un ristabilito Di Carmine.

Sono otto i giocatori recuperati nel Genoa. Rimangono ancora indisponibili per coronavirus Males, Criscito, Cassata, Lerager, Luca Pellegrini, Destro, Pjaca e Zappacosta. In dubbio Sturaro per una lesione muscolare alla coscia sinistra.

Maran, dunque, non avrà a disposizione diversi elementi ma proverà comunque a schierare un undici competitivo. Sarà 3-5-2 con il ristabilito Perin in porta; Goldaniga–Zapata–Masiello formeranno il trio difensivo.

Sulle fasce agiranno Ghiglione a destra e Czyborra a sinistra, con il giovane Rovella che potrebbe partire dal 1′ minuto a fianco di Badelj e di Zajc (tallonato da Radovanovic). In avanti Pandev sosterrà il reparto avanzato con una prima punta di ruolo: Scamacca potrebbe spuntarla sul nuovo acquisto Shomurodov, attaccante uzbeko proveniente dal Rostov.

Probabili formazioni Hellas Verona-Genoa

HELLAS VERONA (3-4-2-1):Silvestri; Empereur; Ceccherini; Dimarco; Faraoni; Miguel Veloso; Tameze; Lazovic; Zaccagni; Salcedo E.; Favilli. All. Ivan Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga; Zapata C,; Masiello; Ghiglione; Rovella; Badelj; Zajc; Czyborra; Pandev; Scamacca. All. Rolando Maran

Come vedere Hellas Verona-Genoa in Diretta TV e Streaming

Hellas Verona-Genoa, posticipo della quarta giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite.

La partita sarà visibile anche in diretta tv streaming su Sky Go, applicazione usufruibile per gli abbonati Sky Sport e Sky Calcio.

Dove ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Genoa

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Hellas Verona-Genoa

Prendendo in esame gli ultimi precedenti tra le due squadre al Bentegodi, si registrano due vittorie per gli scaligeri, due pareggi e una vittoria del Genoa.

L’ultima partita al Bentegodi risale al 12 gennaio 2020 e si concluse con la vittoria per l’Hellas (2-1, rete genoana di Sanabria, rig.Verre, Zaccagni).

Dal 2013-2014 in 10 incontri totali in campionato sono solo due le vittorie targate Hellas, due i pareggi e ben 6 affermazioni genoane; l’ultima risale al 2 agosto 2020 (Genoa-Hellas Verona 3-0, Sanabria, Sanabria, Romero).

