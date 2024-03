Gran Premio del Bahrain 2024: Risultati Qualifiche e Grigli di Partenza

Max Verstappen sul circuito di Sakhir fa il miglior tempo e conquista la pole position numero 33 in carriera con la sua Red Bull nel Gran Premio del Bahrain, accanto a lui in prima fila ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari.

Il Mondiale di F1 2024 inizia com’era finito con Max Verstappen e la sua Red Bull ancora davanti a tutti!

Il campione del mondo in carica conquista la pole position numero 33 in carriera dopo aver dominato le qualifiche nel Gran PRemio del Bahrain.

Max Verstappen chiude la Q3 con il tempo ci 1’29”179, dietro di lui staccato di soli due decimi c’è Charles Leclerc con la Ferrari.

Il monegasco con la sua rossa aveva fatto il tempo più veloce della pole di Verstappen in Q2 ma purtroppo non vale e per la pole contano solo i tempi della Q3.

Dalla seconda fila scatteranno George Russell con la sua Mercedes staccato di 3 decimi e Carlos Sainz con l’altra Ferrari a 328 millesimi dal tempo di Verstappen.

In terza fila c’è Sergio Perez con l’altra Red Bull autore del 5° tempo e Fernando Alonso 6° con la sua Aston Martin.

Quarta fila tutta McLaren con Lando Norris 7° e Oscar Piastri 8°.

In quinta fila ci sarà Lewis Hamilton con il 9° tempo insieme a Nico Hulkenberg con la Haas Ferrari.

Griglia di Partenza Gran Premio di Formula 1 del Bahrain:

Verstappen, RED BULL Leclerc, FERRARI Russell, MERCEDES Sainz, FERRARI Pérez, RED BULL Alonso, ASTON MARTIN Norris, McLAREN Piastri, MCLAREN Hamilton, MERCEDES Hulkenberg, HAAS Tsunoda, VCARB Stroll, ASTON MARTIN Albon, WILLIAMS Ricciardo, VCRB Magnussen, HAAS Bottas, STAKE Zhou, STAKE Sargeant, WILLIAMS Ocon, ALPINE Gasly, ALPINE