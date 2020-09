GP Russia, FP2: Hamilton si infila fra Bottas e Ricciardo

Le FP2 continuano sulla stessa frequenza delle prove libere di questa mattina nel GP di Russia. Sembra,infatti, che Bottas sia diventato imprendibile. Lewis Hamilton questa volta c’è, appena davanti a Daniel Ricciardo.

Bottas avanti anche nelle FP2. Fonte: Mercedes Twitter ufficiale

Sembra che Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo questa mattina ci abbiano preso gusto. I primi due della prima sessione di prove libere, infatti, sono arrivati davanti anche questo pomeriggio, con una differenza. Fra l’uno e l’altro, infatti, si è frapposto Lewis Hamilton.

GP di Russia, FP2: Risultati

Non gli è bastato l’assaggio di stamattina, Valtteri Bottas ha proprio deciso di arrivare primo, anche con Lewis in pista. Il finlandese ha infatti dato prova di una bella consistenza e di un’ottima conoscenza del circuito, riuscendo a finire la sessione in testa a Lewis Hamilton, il vincitore di 5/6 edizioni di questo Gran Premio.

Hamilton, tuttavia, è riuscito a terminare secondo, infrapponendosi fra il compagno di squadra e un Daniel Ricciardo scatenato. L’australiano, infatti, sembra mostrare grinta personale e passo dell’auto, un piccolo segno di speranza per chi sperava che in Toscana sul podio ci finisse lui. In quarta e quinta piazza ci sono le due McLaren, con Carlos Sainz che precede Lando Norris. In sesta posizione, invece, si piazza Sergio Perez, l’unico pilota delle due Racing Point afinire fra i primi dieci. Dietro di lui c’è la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, seguito da Esteban Ocon. In decima posizione invece c’è Sebastian Vettel, concludendo finalmente una sessione con le due rosse nei primi dieci.

Fonte: F1.com

