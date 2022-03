Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di Indonesia sul circuito di Mandalika: Vince Oliveira davanti a Quaratararo e Zarco

Podio del Gran Premio Indonesia 2022. (https://twitter.com/MotoGP/status/1505476600619429890)

Il circuito di Mandalika ha riservato una prima e preoccupante sorpresa ai piloti in avvio di gara: una serie di fulmini si sono abbattuti sul tracciato. La direzione, perciò, ha deciso di accorciare la lunghezza, con il totale dei giri fermato a quota 20, a 3/4 del totale inizialmente previsto.

Una prima sorpresa di giornata è stato il ritiro forzato di Marc Marquez, causa una rovinosa caduta durante il warm-up prima della gara. Il pilota spagnolo ha perso conoscenza per alcuni istanti, visto che il contatto con l’asfalto è avvenuto con la testa. La quarta caduta per lui in questo weekend, in una stagione che non è partita per il verso giuto.

Quaratararo, campione del mondo in carica, è partito bene, guadagnando la prima posizione, ma poi si è visto superare da Oliveira, il quale ha ottenuto la leadership e ha vinto il Gran Premio d’Indonesia 2022. Prima vittoria in stagione e primi punti dopo il ritiro nella prima gara in Qatar.

Dopo il portoghese e il francese si è piazzato in terza posizione l’altro transalpino, il pilota della Ducati Zarco. Appena fuori dal podio l’australiano Jack Miller sull’altra Ducati, quindi i due spagnoli del team Suzuki, Alex Rins e Joan Mir

Per gli italiani ottima partenza di Morbidelli, ma poi il corridore italiano non è riuscito a lottare per le posizioni di vertice. La sua gara termina con un 7° posto finale, peggio di lui Bastianini, undicesimo. Per lui non è compromessa la prima posizione nel mondiale, vista la contemporanea ottava posizione del sudafricano Binder su KTM salito a meno due dal rivale.

Più indietro Luca Marini, quattordicesimo e Bagnaia, quindicesimo. L’ultimo gruppo è formato da Di Giannantonio (diciottesimo) e Bezzecchi (ventesimo), penultimo davanti solamente all’australiano Gardner.

Ordine d’Arrivo Gran Premio d’Indonesia di MotoGP 2022:

1 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 33’27.223 154.2

2 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 33’29.428 154.1 2.205

3 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 33’30.381 154.0 3.158



4 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 33’32.886 153.8 5.663

5 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 33’34.267 153.7 7.044

6 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 33’35.055 153.6 7.832

7 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 33’48.338 152.6 21.115

8 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 33’59.636 151.8 32.413

9 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 33’59.809 151.8 32.586

10 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 34’00.124 151.7 32.901

11 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 34’00.339 151.7 33.116

12 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 34’00.822 151.7 33.599

13 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 34’00.958 151.7 33.735

14 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 34’02.214 151.6 34.991

15 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 34’02.986 151.5 35.763

16 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 34’04.620 151.4 37.397

17 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 34’09.198 151.1 41.975

18 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 34’15.138 150.6 47.915

19 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 34’16.694 150.5 49.471

20 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 34’16.696 150.5 49.473

21 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 34’23.187 150.0 55.964

