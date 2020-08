GP 70 anniversario, impressioni Ferrari del venerdì

Il venerdì del Gran Premio del 70 Anniversario per la Ferrari inizia in modo dolce-amaro. la prima sessione, infatti, è stata moderatamente positiva. Entrambi i piloti erano riusciti a portare nelle prime dieci posizioni la loro SF1000, con Leclerc 5 e Vettl 7. La seconda sessione, però, non è andata altrettanto bene, con la settima posizione occupata dal monegasco e Vettl che è sprofondato in quattordicesima posizione.

Fonte: Ferrari Twitter ufficiale

GP 70 anniversario: il venerdì della Ferrari secondo Vettel

Il pilota tedesco della Ferrari ha avuto una giornata nettamente migliore rispetto ai tanti problemi che hanno caratterizzato l’altro Gran Premio che si è corso lungo il circuito di Silverstone. Il team ha infatto provveduto a dotare la SF1000 del tedesco di un maggiore carico aerodinamico. I risultati, infatti, sono stati migliori, non fosse stato per la rottura della power unit in piena accelerazione lungo la Corpse, avvenuto lungo la seconda sessione di prove libere. Alla fine Vettel si è dovuto accontentare di un 14 posto.

“Il feeling al volante è migliorato – ha affermato Sebastian – se analizziamo la vettura nel complesso possiamo essere soddisfatti del fatto che ho più fiducia rispetto a una settimana fa, però per quanto abbiamo fatto dei passi avanti non basta a livello di velocità”.

C’è tuttavia un lato positivo. La power-unit, infatti, non causerà una penalizzazione per la Ferrari, in quanto si tratta della seconda utilizzata dalla scuderia italiana.

Nel frattempo, il tedesco annuncia la possibilità di sapere presto qualcosa in più per quanto riguarda il suo futuro: “In un certo senso ho già preso la mia decisione, però vedremo nelle prossime settimane se questa si concretizzerà. Non vedo perché devo essere messo sotto pressione. Lo stipendio per me scende sempre in secondo piano, ciò che conta è che il progetto sia interessante perché sento di avere ancora molto da dare. Se non avrò la possibilità giusta allora non sarò in pista, perché non ho interesse a continuare soltanto per essere in griglia”.

Impressioni di Leclerc

Il monegasco, invece, commenta la differenza di prestazione fra un giro con le gomme soft ed uno con quelle medie, evidenziando un’altissima distanza in termini di performance.

“Oggi è andata abbastanza bene, anche se è stata una giornata un po’ più difficile rispetto a venerdì scorso. Stiamo lavorando per cercare di capire le gomme visto che c’è una differenza di grip notevole tra la Soft e la Medium. Con quest’ultimo tipo di gomme siamo un po’ troppo lenti, e questo per noi è insolito. Inoltre, il bilanciamento della macchina è abbastanza buono, però la prestazione generale con gomma Medium che non è buona come speravamo. Ci sono ancora alcune cose su cui dobbiamo lavorare in vista delle qualifiche di domani con l’obiettivo di passare la Q2 proprio con le Medium, cosa che pensiamo molte vetture proveranno a fare. Ad ogni modo, sarà interessante vedere su quale mescola tutti inizieranno una gara che si preannuncia vivace, con molte strategie diverse”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS