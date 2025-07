Alcune piante ci regalano prodotti davvero eccezionali per mantenerci in forma e in salute. Un esempio? La pianta di Guar. Scopriamo cos’è e a cosa serve la gomma di Guar!

Negli ultimi anni il mondo degli integratori ha rivolto una maggiore attenzione alle piante e agli altri regali di Madre Natura per proporre soluzioni più naturali. È il caso della gomma di Guar.

Questo prodotto in polvere è stato ricavato dai semi della pianta di Guar (Cyamopsis tetragonolobus) della famiglia delle Leguminose con l’obiettivo di aiutare chi vuole dimagrire.

Cos’è la gomma di Guar?

Prima di capire le proprietà della gomma di Guar è bene fare un passo indietro e approfondire l’origine e la natura di questo ingrediente.

Si chiama “gomma di Guar” o “farina di Guar” e altro non è che una polvere bianca ricavata dalla macinazione dei semi della pianta Cyamopsis tetragonolobus.

La gomma di Guar ha valori nutrizionali interessanti: 70-80% di galattomannano, 10-13% di acqua, 4-5% di proteine, 1,5-2% di fibre e quantità esigue di grassi.

La composizione chimica di questo polisaccaride idrocolloidale si rivela igroscopica, cioè capace di attirare e assorbire una grande percentuale di acqua grazie alla presenza di galattomannani ad alto peso molecolare.

Questa caratteristica rende la farina di Guar un ottimo addensante, gelificante e legante in campo alimentare, medico e cosmetico.

È presente con la dicitura E412 in gelati, dessert al cucchiaio, gelatine, marmellate, confetture, conserve, salse, carni conservate, farmaci e cosmetici.

Il mondo degli integratori ha sfruttato le capacità di questo ingrediente per produrre prodotti adatti a gestire i problemi intestinali, il colesterolo e i livelli di zucchero.

Proprietà della gomma di Guar

Le proprietà della farina di Guar derivano essenzialmente dalla sua capacità di attrarre e assorbire acqua per formare una sostanza gel. Quali sono le proprietà della farina di Guar?

Stitichezza – La sua natura igroscopica permette di attirare l’acqua nell’intestino e formare un gel che ammorbidisce le feci e favorisce l’espulsione dei materiali di scarto.

– La sua natura igroscopica permette di attirare l’acqua nell’intestino e formare un gel che ammorbidisce le feci e favorisce l’espulsione dei materiali di scarto. Colesterolo – Il prodotto sfrutta la chelazione per ridurre l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale, allontanando l’arrivo di problemi cardiovascolari.

– Il prodotto sfrutta la chelazione per ridurre l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale, allontanando l’arrivo di problemi cardiovascolari. Colon irritabile – La gomma di Guar è un toccasana per il colon irritabile perché i galattomannani ad alto peso molecolare ricostituiscono l’equilibrio della flora intestinale e riducono la fermentazione eccessiva.

– La è un toccasana il perché i galattomannani ad alto peso molecolare ricostituiscono l’equilibrio della flora intestinale e riducono la fermentazione eccessiva. Glicemia – La formazione di una sostanza gel nell’intestino limita l’assorbimento degli zuccheri e permette di tenere sotto controllo la curva glicemica.

– La formazione di una sostanza gel nell’intestino limita l’assorbimento degli zuccheri e permette di tenere sotto controllo la curva glicemica. Peso – La riduzione dell’assorbimento di zuccheri e grassi si traduce nella possibilità di usare la gomma di Guar per dimagrire.

Integratori di gomma di Guar

In commercio esistono moltissimi integratori in capsule, in polvere o in bustine solubili destinati a gestire stitichezza e sovrappeso.

Le dosi e le modalità di assunzione cambiano da prodotto a prodotto, ma solitamente si consiglia di non superare i 15-20 grammi al giorno e di suddividere questa quantità in 2-3 dosi giornaliere.

Non solo integratori a base di gomma di Guar. L’utilizzo in qualità di addensante e gelificante in campo è sempre più frequente per fornire texture a gel, shampoo, dentifrici e creme.

Nei prodotti per la pelle è utile per creare un film protettivo che ostacola l’evaporazione dell’acqua a livello epidermico mentre nei prodotti per capelli protegge i capelli dalla disidratazione e dal calore del phon.

Controindicazioni

La gomma di Guar fa male? È cancerogena? L’uso è sicuro e ben tollerato e non comporta rischi o controindicazioni.

In caso di sovra dosaggio di gomma di Guar, però, si rischia di incappare in gonfiore addominale e manifestazioni allergiche.

Se si seguono terapie farmacologiche allora sarebbe meglio assumere il prodotto parecchie ore dopo il farmaco per evitare il mancato assorbimento dei principi attivi e quindi il fallimento della terapia.

Come si sostituisce la gomma di Guar? Per l’uso in cucina e in cosmesi può essere sostituita da vari ingredienti, come per esempio la gomma xantana, la farina di semi di carrube la gelatina o l’agar-agar,

Come scegliere un integratore di gomma di Guar

Non tutti i prodotti sono uguali e saper valutare alcuni aspetti è il solo modo per riuscire a trovare l’integratore giusto. Ecco come fare!

Tipologia – Èpossibile trovare la gomma di Guar in capsule o polvere, ma la scelta dipende dalle esigenze personali: le capsule sono predosate ma potrebbero essere difficili da ingoiare mentre la polvere è facile da assumere ma potrebbe essere difficile da dosare. Come sciogliere la gomma di Guar ? Basta versare una bustina o un cucchiaio in acqua e mescolare accuratamente.

– Èpossibile trovare la in capsule o polvere, ma la scelta dipende dalle esigenze personali: le capsule sono predosate ma potrebbero essere difficili da ingoiare mentre la polvere è facile da assumere ma potrebbe essere difficile da dosare. ? Basta versare una bustina o un cucchiaio in acqua e mescolare accuratamente. Allergeni – La gomma di Guar è priva di glutine e quindi adatta ai celiaci e alle persone che hanno problemi con il glutine, ma la produzione in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe causare contaminazioni. Quindi occorre leggere bene l’INCI.

– La è priva di e quindi adatta ai celiaci e alle persone che hanno problemi con il glutine, ma la produzione in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe causare contaminazioni. Quindi occorre leggere bene l’INCI. Ingredienti – Alcuni prodotti possono contenere additivi in grado di creare una densità gelatinosa, ma questa aggiunta extra potrebbe costare in termini di igroscopicità. Quindi, occhio all’INCI.

– Alcuni prodotti possono contenere additivi in grado di creare una densità gelatinosa, ma questa aggiunta extra potrebbe costare in termini di igroscopicità. Quindi, occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo varia in base alla caratteristiche e alla marca, ma è sempre accessibile. Per accedere a un’ampia gamma di prodotti è possibile valutare l’acquisto online.

Migliori integratori gomma di Guar su Amazon

Qual è il miglior integratore di gomma di Guar? Semplicemente il prodotto che per caratteristiche e budget risponde meglio alle esigenze personali.

Dove si trova la gomma di Guar? È possibile trovare la gomma di Guar alimentare al supermercato mentre gli integratori si trovano in farmacia, in erboristeria, nei negozi specializzati oppure online.

Non solo gomma di Guar NaturaSì. Il catalogo Amazon offre alcuni dei migliori integratori sul mercato e aiuta a trovare il prodotto giusto attraverso informazioni extra, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di gomma di Guar su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più acquistati e apprezzati dai consumatori.