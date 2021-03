Glucosamina integratore: cos’è, proprietà , dosaggio, effetti collaterali e controindicazioni

Le formule integrative possono aiutare a gestire i dolori articolari, specie se assunte in concomitanza di dieta e allenamento ad hoc. Scopriamo la glucosamina integratore!

Le articolazioni subiscono l’effetto del tempo che passa, delle sollecitazioni dell’allenamento e della comparsa di problemi articolari.

Queste situazioni condividono il dolore articolare più o meno intenso, una condizione che può diventare problematica e può attentare al benessere generale.

Un aiuto importante arriva dalla glucosamina o glucosammina integratore, vale a dire prodotti contenti una sostanza funzionale alla produzione di cartilagine.

Glucosamina: Cos’è e a cosa serve

Cos’è la glucosamina? È importante capire la natura e la funzione di questa sostanza per poter comprendere fino in fondo l’utilità delle formule integrative.

È una molecola (monosaccaride amminico) che si comporta come precursore di varie sostanze di natura extracellulare, come per esempio l’acido ialuronico, la condroitina solfato e l’eparan-solfato.

Questa sostanza serve a mantenere l’integrità strutturale e la funzionalità dei tessuti connettivi, dai tendini alle articolazioni.

Glucosammina: Proprietà

La glucosammina è importante per la struttura e le funzioni dei componenti connettivi chiamati glicominoglicani. Ma la glucosamina a cosa serve?

Antinfiammatorio – La molecola riesce a inibire i mediatori dei processi infiammatori e sviluppa un effetto antinfiammatorio.

– La molecola riesce a inibire i mediatori dei processi infiammatori e sviluppa un effetto antinfiammatorio. Glicosaminoglicani – Il monosaccaride amminico partecipa alla produzione di glicosaminoglicani, cioè i componenti delle strutture articolari e cartilaginee.

Glucosammina integratore

La glucosamina integratore sopperisce all’impossibilità di ricavarla attraverso l’alimentazione. Perché? Dove si trova la glucosamina?

È possibile rintracciarla principalmente nel carapace di vari crostacei (granchi, gamberi e aragoste) e in alcune parti di insetti, funghi e animali.

Il fatto che la molecola non sia presente nella parte edibile dei crostaci o nella carne rende impossibile rifornirsi di glucosamina dagli alimenti.

Certo sarebbe possibile consumare piatti a base di frattaglie o preparare una bisque, ma non si otterrebbe una quantità sufficiente a sostenere la salute articolare.

La soluzione arriva dagli integratori di glucosamina prodotta in laboratorio o ricavata dai tessuti dal guscio dei crostacei.

Ma a cosa serve la glucosammina integratore? Questo integratore può essere usato per rinforzare le cartilagini e articolazioni in caso di dolore.

Cartilagine – La glucosammina partecipa alla formazione di cartilagine e favorisce la produzione di acido ialuronico sinoviale.

– La partecipa alla formazione di cartilagine e favorisce la produzione di acido ialuronico sinoviale. Dolore articolare – Questa sostanza blocca l’attività delle molecole responsabili dell’infiammazione e lenisce il dolore (soprattutto in caso di artrosi e artrite).

– Questa sostanza blocca l’attività delle molecole responsabili dell’infiammazione e lenisce il dolore (soprattutto in caso di artrosi e artrite). Sport – Lo sport fa bene, ma può compromettere la salute di ossa e articolazioni. Per questo motivo la glucosammina può migliorare l’elasticità dei tessuti connettivi e scongiurare infiammazioni.

– Lo sport fa bene, ma può compromettere la salute di ossa e articolazioni. Per questo motivo la può migliorare l’elasticità dei tessuti connettivi e scongiurare infiammazioni. Pelle – Anche la pelle, essendo un tessuto connettivo, beneficia della presenza della glucosammina, diventando più tonica ed elastica.

Modalità d’uso

Gli integratori a base di glucosammina di origine animale o vegetale dovrebbero essere assunti secondo le indicazioni dei produttori.

Non esiste una dose consigliata, ma a grandi linee sarebbe meglio restare sui 1500 mg giornalieri da assumere in diversi momenti della giornata.

Che si decida di prendere l’integratore al mattino e alla sera o a mezzogiorno e alla sera, però, sarebbe meglio assumere la formula sempre a stomaco pieno.

Glucosammina: Funziona?

Nel corso degli anni la glucosamina ha riscosso molti consensi, ma ha trovato una schiera di detrattori pronti a puntare il dito contro l’inefficacia degli integratori.

Secondo la International Journal of Clinical Practse, però, alcuni studi clinici comproverebbero l’efficacia dell’integrazione di glucosamine sul sistema articolare nell’arco di qualche mese.

Eppure la glucosamina integratore non è l’unico aiuto che si può dare alle articolazioni per mantenerle forti e funzionali.

La glucosamina promuove il metabolismo della cartilagine e sviluppa un effetto secondario sulle infiammazioni articolari.

La condroitina solfato, invece, sarebbe in grado di stimolare la produzione di nuova cartilagine e ridurre le infiammazioni a carico delle articolazioni.

Molti integratori contengono glucosamina e condroitina solfato, due sostanze presenti nei tessuti connettivi che possono sostenere la salute articolare.

Infine il collagene riuscirebbe a limitare il deterioramento della cartilagine, a riparare le parti cartilaginee danneggiate e limitare le infiammazioni a livello articolare.

Glucosamina: Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di glucosammina integratore è sicura, visto che la sostanza è ben tollerata dall’organismo. Eppure potrebbe nascondere qualche effetto collaterale e controindicazioni.

Tra gli effetti collaterali più comuni ci sono mal di testa, ipertensione e aumento della pressione intraoculare.

Sarebbe meglio evitare l’assunzione di un integratore di glucosammina in caso di diabete perché la molecola, essendo sintetizzata a partire dal glucosio, potrebbe causare picchi glicemici nel sangue.

È meglio chiedere il parere medico prima di assumere la glucosamina in caso di terapie farmacologiche a base di anticoagulanti, chemioterapici e paracetamolo. Potrebbe interagire con i principi attivi dei farmaci.

La glucosamina fa ingrassare? No, anzi. Associata a dieta ipocalorica ed esercizio fisico, infatti, la glucosammina favorisce la perdita di peso.

Come scegliere un integratore di glucosamina

Non tutti gli integratori di glucosamina sono uguali e la valutazione di alcuni elementi potrebbe aiutare a scegliere il prodotto giusto. Ecco come scegliere un integratore di glucosamina!

Cruelty free – Chi segue una dieta vegana dovrebbe optare per la glucosamina vegetale , vale a dire estratta dalle pareti cellulari dei funghi e dall’esoscheletro degli insetti.

– Chi segue una dieta vegana dovrebbe optare per la , vale a dire estratta dalle pareti cellulari dei funghi e dall’esoscheletro degli insetti. Allergeni – Molti integratori vengono prodotti a partire dai gusci di granchi, gamberi e aragoste, il che potrebbe rappresentare un problema per chi soffre di intolleranze e allergie ai crostacei.

– Molti integratori vengono prodotti a partire dai gusci di granchi, gamberi e aragoste, il che potrebbe rappresentare un problema per chi soffre di intolleranze e allergie ai crostacei. Contenuto – Ogni integratore può presentare una formula diversa: glucosamina cloridrato , N-acetilglucosamina e glucosamina solfato .

– Ogni integratore può presentare una formula diversa: , e . Ingredienti extra – Alcune formule possono contenere ingredienti extra destinati a potenziare l’effetto della molecola: condroitina e glucosamina , glucosamina e acido ialuronico e altri ancora.

– Alcune formule possono contenere ingredienti extra destinati a potenziare l’effetto della molecola: , e acido ialuronico e altri ancora. Formato – Gli integratori glucosamina possono essere in capsule, compresse o polvere con caratteristiche diverse: le prime potrebbero avere un rivestimento di origine animale, le seconde sono facili da assumere e conservare mentre le terze favoriscono un dosaggio personalizzato.

– Gli integratori possono essere in capsule, compresse o polvere con caratteristiche diverse: le prime potrebbero avere un rivestimento di origine animale, le seconde sono facili da assumere e conservare mentre le terze favoriscono un dosaggio personalizzato. Prezzo – Il prezzo varia a seconda di composizione, formato e marca: si va dai 25-30 della glucosamina vegetale ai 15-25 euro della glucosamina animale. Si può risparmiare con l’acquisto online.

Migliori integratori di glucosamina su Amazon

Meglio un prodotto a base solo di glucosamina o trovare il miglior integratore di glucosamina e condroitina? Tutto dipende dalle condizioni di partenza e dalle esigenze personali.

In ogni caso è possibile acquistare un integratore di glucosamina in farmacia, parafarmacia, erboristeria oppure online.

Amazon offre un vasto catalogo di integratori a base di glucosammina accompagnando ogni prodotto con schede informative, recensioni dei consumatori e sconti imperdibili.

Dai prodotti a base di glucosamina con Boswellia come Glucosamina Nutrilite alle formule con glucosamina, condroitina e acido ialuronico agli integratori di glucosamina vegetale.

Per aiutarvi nella scelta della migliore glucosamina integratore su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati da chi li ha usati.

Glucosamina Complex con Condroitina, MSM, Boswellia e Quercetina, 365 Capsule | Non OGM, Senza Additivi, Senza Glutine, GMP | di Zenement GLUCOSAMINA COMPLEX con Condroitina, MSM, Boswellia e Quercetina

FORMULA con Glucosamina solfato (Crostacei) 500mg, Condroitina solfato 100mg, Estratto di Boswellia serrata 6:1 (65% acido boswellico) 30mg, Metilsulfonilmetano (MSM) 25mg, Estratto di Quercetina 15:1 (Sophorae japonica) 5mg.

LE NOSTRE CAPSULE SONO QUALITATIVAMENTE MIGLIORI RISPETTO ALLE COMPRESSE offerte dai nostri concorrenti, più economiche perché contengono antiagglomerante o altri eccipienti di cui noi non facciamo uso. Le nostre capsule non hanno sapore, sono facili da ingerire e sono più delicate per lo stomaco rispetto alle compresse.

Usiamo ingredienti non OGM, senza conservanti o coloranti. Nessun eccipiente, glutine, latticini, soia, lievito, dolcificanti o aromi artificiali. Seguiamo il rigoroso protocollo di buone pratiche di produzione (GMP in inglese).

SODDISFAZIONE GARANTITA DEL 100%: Se non sei completamente soddisfatto, ti rimborseremo i tuoi soldi!

Offerta GLUCOSAMINA CONDROITINA Vegavero® | 180 capsule | con MSM e Artiglio del Diavolo | Integratore Articolazioni | 100% Vegan 🔥 ANTINFIAMMATORIO NATURALE: Glucosamina e Condroitina sono due componenti naturali della cartilagine articolare, delle ossa e del tessuto connettivo. Il mix unico con MSM, Artiglio del Diavolo (con 2% di Harpagosidi), Vitamina C e Zinco può contribuire a ridurre il dolore, il gonfiore e la rigidità articolare e agevolarne la flessibilità e la mobilità . Ottimo in associazione al nostro Acido Ialuronico o Collagene vegetale.

⭐ VEGAN, SENZA SCARTI ANIMALI: la glucosamina e la condroitina vengono generalmente ottenute da scarti animali. Il nostro integratore è 100% vegano: i due ingredienti provengono da fermentazione vegetale ed hanno una maggiore biodisponibilità rispetto a quelli di origine animale. La nostra Condroitina vegana (Mythocondro®) viene dall’Italia.

✠COMBINAZIONE UNICA: il dosaggio giornaliero fornisce 400 mg di Condroitina solfato di origine vegana, 500 mg di Glucosamina, 250 mg di estratto di Artiglio del diavolo (con 2% di Harpagosidi) e 500 mg di MSM. Prodotto privo di additivi artificiali (senza Magnesio Stearato) e testato in laboratorio per metalli pesanti e contaminazione microbiologica. Adatto a vegetariani e vegani. In una confezione: 180 capsule. Dosaggio consigliato: 3 capsule al giorno.

🌿 VEGAVERO COMPLEX: è sinonimo di prodotti unici, creati per soddisfare gli stili di vita e le esigenze quotidiane dei nostri clienti. Vi offriamo combinazione uniche di ingredienti, create con grande passione dal nostro team di esperti nutrizionisti. Sviluppiamo i nostri prodotti in base alle conoscenze mediche tradizionali ed alle scoperte scientifiche più recenti. Vegavero Complex - per noi è sinonimo di prodotti realizzati con combinazioni di materie prime naturali e di alta qualità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Offerta Esi No Dol - Integratore Alimentare per dolori articolari e muscolari, 60 Capsule Integratore a base di glucosamina , controitina, msm, manganese, artiglio del diavolo ed aloe vera

Manganese mantenimento di ossa normali

Utile in caso di fastidi e rigidità articolari, soprattutto a livello delle mani, delle ginocchia, della schiena

Non superare la dose giornaliera consigliata

Offerta Glucosamina con Condroitina, MSM e Collagene | Mantenimento delle Ossa Normali con Glucosamina, Condroitina, MSM, Collagene, Acido Ialuronico, Boswellia, Selenio, Zinco | 120 Compresse Nutralie GLUCOSAMINA E CONDROITINA 1500 MG CON MSM E COLLAGENO. La glucosamina e la condroitina fanno parte della cartilagine normale e svolgono un ruolo importante nella sua formazione e riparazione. L'integratore Nutralie in 120 compresse contiene alto dosaggio di 1000 mg di glucosamina e 500 mg di condroitina in forma di solfato in ogni dose. Per rafforzare la sua azione, 450 mg di metilsulfonilmetano (MSM) e 80 mg di collagene idrolizzato vengono aggiunti alla formula ogni due compresse prese.

MANTENIMENTO DI OSSA NORMALI. Approvato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa nor­mali.

FORMULA INTEGRATA CON ACIDO IALURONICO, BOSWELLIA, SELENIO E ZINCO Oltre alla glucosamina, condroitina, MSM e collagene, la combinazione di ingredienti dell'integratore comprende anche i benefici dell'acido ialuronico; estratto dalla pianta esotica Boswelia Serrata; selenio e zinco. Questo complesso di ingredienti aumenta i benefici dell'integratore di Glucosamina di Nutralie, rendendolo uno dei più potenti sul mercato.

QUALITÀ DELLA NUTRALIE. Formule uniche per garantire i benefici dei nostri prodotti nel modo più naturale, sicuro ed efficace possibile, in modo che possiate godere del benessere che Nutralie cerca tanto.

Rite-Flex, Integratore di Glucosamina e Condroitina con Boswellia Serrata (180 Compresse) Ogni compressa contiene solfato di Glucosamina (500 mg), solfato di Condroitina, Metisulfonilmetano (MSM) e Boswellia

La Glucosamina e la Condroitina sono componenti naturali dei tessuti connettivi dell'organismo e delle cartilagini

Formula integrata con infuso di Boswellia Serrata, una pianta conosciuta come incenso indiano, dalle proprietà antiossidanti e benefiche

Questo integratore Rite-Flex ha un ruolo chiave nel salvaguardare la funzionalità dell'articolazione e supporta uno stile di vita attivo

Capsule rivestite, facili da deglutire, prodotte nel Regno Unito, con ingredienti di qualità e nel rispetto di alti standard di produzione. Prive di OGM e senza allergeni

Doctor's Best, Glucosamina-Condroitina MSM, con OptiMSM, 360 capsule, senza soia, senza glutine Capsule Doctor's Best con ingredienti comprovati glucosamina, condroitina e MSM.

Con OptiMSM, una forma altamente pura (puro al 99,9%) di metilsulfonilmetano (MSM).

La ricetta si basa sui mattoni naturali della glucosamina del guscio dei crostacei e della condroitina, nonché sullo zolfo MSM naturale e aiuta il corpo a formare i proteoglicani.

Ogni capsula contiene 375 mg di glucosamina solfato 2KCI, 300 mg di condroitin solfato e 250 mg di MSM.

Senza soia, senza glutine e senza ingegneria genetica.

Glucosamina 700 mg, Condroitina 600 mg e Calcio - 240 Capsule - 4 mesi di trattamento - SimplySupplements RINFORZO GIORNALIERO: La glucosamina e la condroitina sono sostanze prodotte nel corpo naturalmente, ma con il passare del tempo la capacità di produrle viene perduta.

4 MESI DI DURATA: Queste confezioni da 120 capsule ciascuna hanno una durata di quattro mesi se si assumono due capsule al giorno.

QUALITÀ GARANTITA: Tutti i nostri integratori vengono realizzati in Europa seguendo gli standard GMP.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS