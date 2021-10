La maggior parte delle diete fallisce a causa dell’incapacità di controllare l’appetito e delle tentazioni a tavola. Il glucomannano, però, promette di dare una mano a sentire meno fame. Scopriamolo meglio!

Gli sportivi e le persone a dieta stanno molto attenti a ciò che mangiano e a come costruire il menu, ma spesso scivolano in qualche errore.

L’attività fisica da un lato e le rinunce a tavola dall’altro portano a percepire un senso di fame che “lotta” continuamente con i buoni propositi e l’amore per il cibo.

Per fortuna alcuni prodotti spezza fame come gli integratori a base di glucomannano possono aiutare a gestire l’appetito e quindi a restare in forma.

Cos’è il glucomannano?

Il glucomannano non è altro che una fibra vegetale idrosolubile estratta attraverso l’essiccazione e la polverizzazione della radice di konjac o Amorphophallus konjac.

Questo estratto è caratterizzato da una grande capacità di assorbire acqua e un’elevata viscosità che la porta ad aumentare volume.

In pratica assume l’aspetto di una specie di gelatina nello stomaco e in questo modo dona una sensazione di sazietà, rallenta l’assorbimento di zuccheri, grassi e colesterolo e stimola l’evacuazione delle feci.

Perché il glucomannano fa dimagrire?

La prima cosa da tenere a mente è che il glucomannano non fa dimagrire in senso stretto, cioè non si comporta come brucia grassi. Quindi non è ci si può chiedere quanti Kg si perdono con il glucomannano, ma comunque riesce a favorire la perdita di peso. Come?

Da un lato la sua capacità di aumentare il volume fino a 50 volte il suo peso dona una sensazione di pienezza che allontana dalle tentazioni fuori pasto e impedisce di mangiare tanto durante i pasti.

Dall’altro lato il fatto di attirare acqua nell’intestino aumenta il volume delle feci e ne stimola la corretta evacuazione. Questo ha effetti positivi sul transito intestinale e riduce gli episodi di gonfiore intestinale.

A queste due azioni si aggiunge un effetto secondario, vale a dire il rallentamento dell’assorbimento di zuccheri, grassi e colesterolo.

Il glucomannano nasconde delle proprietà che permettono di controllare la fame, evitare di stoccare altre riserve di grasso e liberarsi dei materiali di scarto. Quindi sì è possibile assumere il glucomannano per dimagrire, ma soltanto se si segue una dieta ipocalorica e un’attività fisica regolare.

A cosa serve il glucomannano?

Il glucomannano non offre benefici soltanto nella gestione del peso. Le sue caratteristiche permettono di usarlo come emulsionante, gelificante, addensante e fibra alimentare nei prodotti industriali.

Dove posso trovare il glucomannano? L’industria alimentare lo utilizza all’interno di minestre e sughi già pronti, surgelati, prodotti da forno, caramelle e bevande.

La fibra alimentare, essendo ricavata dalla radice di una pianta di origine asiatica, viene utilizzata nella cucina orientale. Per esempio, viene inserita in condimenti, biscotti, pasta e pastelle per impanatura.

Alcuni prodotti gluten free sfruttano l’assenza di glutine dell’estratto di konjac per preparare pasta, dolci e prodotti senza glutine.

Integratori a base di glucomannano

In commercio è possibile trovare il glucomannano sotto forma di capsule, compresse e farina per produrre alimenti più o meno elaborati. Come assumere il glucomannano?

A prescindere dal tipo di integratore, però, sarebbe meglio assumere il glucomannano almeno 60 minuti prima di consumare il pasto accompagnandolo con un paio di bicchieri di acqua.

È bene fare attenzione alle tempistiche perché l’estratto vegetale impiega circa 15 minuti per trasformarsi in gelatina e 60 minuti per gonfiarsi.

Per quanto riguarda l’acqua, invece, la sua capacità di gonfiarsi e il suo effetto saziante si realizza al meglio in presenza di grandi quantità di acqua.

Se si utilizza la farina di konjac per preparare pasta e altre ricette è bene non cercare di esaltare il sapore delicato con condimenti e salse. In questo modo si vanificherà l’utilizzo del glucomannano.

Glucomannano: Controindicazioni

Il glucomannano non è pericoloso e può essere usato fino a un massimo di 3 mesi senza grandi problemi, ma in caso di sodi eccessive potrebbe dare vita a gonfiore addominale, diarrea e meteorismo.

È bene assumere glucomannano sempre con una buone dose di acqua per ottimizzarne l’azione ed evitare episodi di stitichezza o peggio di ostruzione e soffocamento.

Quali sono le controindicazioni del glucomannano? In caso di terapie farmacologiche sarebbe meglio chiedere il parere medico in quanto la sua capacità di rallentare l’assorbimento di alcuni nutrienti potrebbe interessare anche i principi attivi dei farmaci.

Come scegliere l’integratore di glucomannano

Non tutti gli integratori di glucomannano sono uguali e questo potrebbe complicare la scelta in fase di acquisto. In realtà basta considerare alcuni elementi per non sbagliare.

Composizione – Alcuni prodotti non contengono solo glucomannano e per questo sarebbe meglio controllare la composizione in caso di celiachia o altre intolleranze alimentari.

– Alcuni prodotti non contengono solo e per questo sarebbe meglio controllare la composizione in caso di celiachia o altre intolleranze alimentari. Ingredienti extra – In alcuni casi il glucomannano viene associato ad altri eccipienti allo scopo di combinare il suo potere saziante all’azione degli altri ingredienti. Tuttavia bisogna tenere a mente che l’estratto di konjac potrebbe ostacolare l’assorbimento degli altri componenti.

– In alcuni casi il viene associato ad altri eccipienti allo scopo di combinare il suo potere saziante all’azione degli altri ingredienti. Tuttavia bisogna tenere a mente che l’estratto di konjac potrebbe ostacolare l’assorbimento degli altri componenti. Tipologia – In commercio si trova il glucomannano sotto forma di bustine , capsule, compresse e polvere e la scelta dipende dalle esigenze personali, ma bisogna tenere a mente che si riduce il rischio di soffocamento con le capsule.

– In commercio si trova il sotto forma di , capsule, compresse e polvere e la scelta dipende dalle esigenze personali, ma bisogna tenere a mente che si riduce il rischio di soffocamento con le capsule. Scadenza – La scadenza dell’integratore di glucomannano non comporta rischi o pericoli, ma semplicemente riduce il potenziale dell’estratto vegetale.

– La scadenza dell’integratore di non comporta rischi o pericoli, ma semplicemente riduce il potenziale dell’estratto vegetale. Prezzo – Il prezzo varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma risulta piuttosto accessibile. Per avere trovare il glucomannano della migliore marca con un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile valutare le proposte online.

Migliori integratori di glucomannano su Amazon

Qual è il miglior integratore di glucomannano in capsule, compresse e polvere? Semplicemente un prodotto di qualità che per caratteristiche e budget risponde meglio alle esigenze personali.

In ogni caso è possibile acquistare i prodotti a base di glucomannano al supermercato, in farmacia, in erboristeria e nei negozi online affidabili.

Non solo glucomannano Aboca. Il catalogo Amazon offre i migliori prodotti a base di glucomannano corredati di testimonianze, informazioni e prezzi vantaggiosi.

Per facilitarvi la ricerca del miglior integratore di glucomannano su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

