Globe Soccer Awards 2024: tutti i premiati

In una cornice letteralmente esclusiva, ossia l’Hotel Cala Di Volpe in Costa Smeralda, sono stati assegnati il 28 maggio i nuovissimi Globe Soccer Awards Europe.

La manifestazione è alla sua prima apparizione nel Vecchio Continente e fu istituita nel 2010. Inizialmente non vi erano premiazioni, si svolgeva esclusivamente a Dubai e la serata era destinata esclusivamente a dirigenti e agenti di calciatori, ma nel corso degli anni sono state apportate modifiche e ora siamo di fronte a un perfetto clone di manifestazioni più note.

Ma andiamo avanti. Sono stati premiati, limitatamente all’Europa, i migliori della stagione appena terminata (un po’ presto visto che ci sono i Campionati Europei da disputare); i voti sono stati espressi da una giuria composta da giocatori, allenatori, dirigenti, arbitri e agenti.

Dopo l’esibizione de Il Volo, è iniziata la cerimonia di premiazione e il primo scorcio ha riguardato soltanto il campionato spagnolo con premi riferibili esclusivamente ad esso.

Dopodiché sono iniziate le premiazioni riguardarti l’ambito europeo. I premi di miglior club dell’anno sono andati al Manchester City maschile e al Barcellona femminile.

L’Atalanta è stata votata come rivelazione dell’anno e anche il Como ha ricevuto un premio per il ritorno in massima serie.

Nulla da dire sul premio al giocatore emergente della stagione, Yamal del Barcellona, mentre il riconoscimento per la leadership assegnato al presidente del PSG Al Khelaifi è parso quantomeno ridicolo.

Altri premi: Karl-Heinz Rummenigge ha ricevuto il premio alla carriera come anche il povero Gigi Riva, scomparso pochi mesi fa. Un doveroso omaggio, se consideriamo il luogo in cui si è svolta la cerimonia.

Altri premi alla carriera sono stati assegnati a Luciano Spalletti e a Gigi Buffon, nonché a Gianluca Pessotto.

Infine, i premi più importanti: Kylian Mbappé ha vinto il premio di miglior giocatore dell’anno, Harry Kane quello di miglior cannoniere e Xabi Alonso quello di miglior allenatore.

Ecco l’elenco completo:

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.