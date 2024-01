Globe Soccer Awards 2023: tutti i premi

Globe Soccer Awards 2023: nel Manchester City trionfano Halaand e Guardiola. A Jude Bellingham va il premio come Miglior Talento Emergente, mentre CR7 si aggiudica il premio come Miglior Marcatore dell’anno.

Serata di Gran Gala quella andata in scena questa sera a Dubai, dove sono stati assegnati tutti i riconoscimenti dell’edizione 2023 del Globe Soccer Awards. A trionfare prepotentemente è stato il Manchester City, il quale, oltre ad essersi aggiudicato il premio come Miglior Club Maschile, ha visto trionfare anche altri due profili che lo rappresentano come quelli di Pep Guardiola e Erling Halaand ai quali sono stati riconosciuti rispettivamente i premi come Miglior Tecnico e Miglior Giocatore dell’anno.

Gran parte del palcoscenico se lo è preso ancora una volta l’intramontabile Cristiano Ronaldo, che si è portato a casa ancora una volta il premio Maradona come Miglior Marcatore dell’anno grazie ai suoi 54 gol messi a segno nelle 59 partite disputate in un anno solare con la maglia dell’Al Nassr. Le assegnazioni non sono mancate nemmeno per l’ambito femminile, dove il Barcellona è stato il principale protagonista grazie al premio di Miglior Club Femminile e a quello individuale di Miglior Calciatrice di Aitana Bonmatì, stella principale del club blaugrana.

Riconoscimenti importanti sono stati assegnati anche a profili dirigenziali come quello andato inevitabilmente a Cristiano Giuntoli che ha vinto meritatamente il premio come Miglior Direttore Sportivo dell’anno. Non mancano nemmeno i nomi di Jorge Mendes e quello di Fabrizio Romano entrambi vincitori del premio come Miglior Agente e Miglior Giornalista Calcistico.

La lista completa di tutti i premiati:

Talento emergente – Jude Bellingham

Miglior giocatrice – Aitana Bonmatí

Miglior club del Medio Oriente – Al Ahly

Miglior agente – Jorge Mendes

Miglior direttore sportivo – Cristiano Giuntoli

Miglior portiere – Ederson

Miglior centrocampista – Rodri

Miglior club femminile – FC Barcellona

Alla carriera (giocatore) – John Terry

Alla carriera (allenatore) – Lionel Scaloni

Miglior club maschile – Manchester City

Premio Maradona – Cristiano Ronaldo

Miglior allenatore – Pepe Guardiola

Miglior presidente – Khaldun Al Mubarak

Miglior giocatore – Erling Haaland