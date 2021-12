Globe Soccer Awards 2021: premiati anche l’Italia, Donnarumma, Bonucci, Mancini e la Serie A

La serata di gala a Dubai premia l’Italia e il suo calcio. Mbappè è il miglior giocatore dell’anno, ma i tifosi scelgono Lewandowski. Il Chelsea è il miglior club.

Nella notte delle stelle più luminose del firmamento calcistico, Dubai si è tinta con le sfumature del tricolore italiano.

Su 12 premi disponibili (+2 per le academy in Africa e l’E-Sports) al Globe Soccer Awards di Dubai, ben 6 sono stati tributati a protagonisti provenienti dal nostro calcio, attestando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il 2021 è stato l’anno del “rinascimento” azzurro e dell’avanzamento del processo di valorizzazione del movimento italiano.

Non è solo il trionfo della nostra Nazionale e dei componenti che ne hanno fatto parte, ma anche del sistema calcistico della nostra Serie A, ritrovatasi protagonista della vittoria del premio dedicato all’innovazione e che vede nei nostri impianti e sistemi volti alle funzionalità del VAR, i migliori d’Europa, ma è anche la vittoria del talento di alcuni nostri calciatori, mister e procuratori, senza contare chi è rimasto fuori dai premi ma che è stato comunque candidato.

Ad esempio, Giorgio Chiellini e Piero Ausilio escono dal galà di Dubai senza premi ma con la consapevolezza che, nei loro rispettivi ambiti, in questa stagione sono stati particolarmente vicini alla perfezione.

I premi azzurri sono stati tanti, in una serata che legittima, una volta per tutte, l’importanza e il potere del calcio italiano nel mondo.

All’Italia vanno i premi per: miglior portiere, miglior difensore, miglior commissario tecnico, migliore nazionale, migliore innovazione e miglior procuratore

Ma ecco, nel dettaglio, i premi che durante i Globe Soccer Awards 2021, hanno coinvolto alcune delle figure di spicco del calcio italiano.

Il premio al miglior procuratore dell’anno è andato a Federico Pastorello che nella sua scuderia vanta giocatori del calibro di Romelu Lukaku e Arthur Melo.

Per quanto riguarda il premio di miglior portiere della stagione, votato dai tifosi tramite social, schiacciante è stata la vittoria dell’ex Milan, ora al Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma.

Non c’erano dubbi che, durante questa premiazione, il ragazzo che ha difeso la porta degli azzurri ad Euro 2020 potesse vincere questo premio. L’anno di Donnarumma è stato a dir poco clamoroso: il portierone ha vinto l’Europeo da protagonista risultando decisivo in semifinale e finale nella lotteria dei rigori, proprio durante il torneo, è stato votato anche come miglior giocatore della competizione e le sue parate hanno permesso al Milan di tornare in Champions League.

Dopo il portiere, l’Italia si aggiudica anche il miglior difensore dell’anno 2021, ovvero Leonardo Bonucci.

Il giocatore della Juventus ha battuto la concorrenza di giocatori come Alexander Arnold, Ruben Dias, ma anche di Giorgio Chiellini, diventando il miglior difensore della stagione grazie, soprattutto, alle sue prestazioni all’Europeo.

Vicecapitano della Nazionale vincente ad Euro 2020, Bonucci si è messo in risalto per la granitica difesa, la leadership in campo e fuori, ma anche per il gol del pareggio siglato in finale contro l’Inghilterra.

Non poteva esserci premio più meritato del miglior commissario tecnico dell’anno che è andato, senza alcun dubbio, a Roberto Mancini.

Il “Mancio” è il vero artefice del successo della nostra Nazionale gli Europei ed ha ridato lustro e motivazione ad un movimento che sembrava sfiduciato e senza forze dopo il disastro con Ventura. Il 2022 lo chiamerà alla doverosa impresa di portare l’Italia ai Mondiali ma, nel 2021, è impossibile trovare un’allenatore più meritevole del tecnico azzurro.

L’impresa ad Euro 2020 non è passata indifferente al Globe Soccer Awards e l’Italia ha vinto anche il premio di Miglior Nazionale del 2021, riconoscimento strameritato visti i risultati conseguiti dagli azzurri in campo, derivanti anche da un gioco di altissimo livello che ha divertito il pubblico, sovvertendo i pronostici di una possibile vittoria di nazionali meglio attrezzate come Francia e Belgio.

C’è spazio anche per la Serie A che ha vinto, come anticipato, il premio “innovazione” del 2021 ponendosi in una situazione di avanguardia rispetto a tutte le altre federazioni, soprattutto riguardante le discussioni fatte dal VAR, di cui l’Italia è promotore grazie allo sviluppo di sale VAR e della tecnologia applicata al mondo del calcio.

Gli altri premi: Mbappè miglior giocatore, il Chelsea migliore squadra, due premi per Lewandowski.

Il premio come miglior calciatore del 2021 è andato a Kylian Mbappè che ha battuto la concorrenza di Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah e Benzema.

Il parigino, nonostante un 2021 senza trofei se non la Nations League, è risultato meritevole di questo premio per la giuria del Globe Soccer Awards, in disaccordo con la votazione dei tifosi che hanno dato il premio di “miglior giocatore del 2021 secondo il pubblico” a Robert Lewandowski.

RL9 vince anche il premio come miglior attaccante dell’anno che, da questa edizione, verrà nominato “premio Diego Maradona“, proprio grazie alle sue prestazioni con il Bayern Monaco.

Il Chelsea, invece, ha vinto il premio come migliore squadra del 2021 grazie alla vittoria della Champions League e alla grande annata condotta dagli uomini di Thomas Tuchel che hanno sovvertito i pronostici iniziali prendendo una grande top 4 in Inghilterra e vincendo il trofeo più ambito.

Alexia Putellas, già vincitrice del Pallone d’Oro, vince anche il premio miglior calciatrice 2021 e il suo Barcellona non può che vincere anche il premio di migliore squadra femminile del 2021, dopo aver vinto il triplete.

Txiki Begiristain, del Manchester City, vince il premio di miglior Direttore Sportivo, mentre Zed FC vince il premio di Miglior Academy costruita in Africa e Msdossary7 vince il premio di miglior Esports player.

Premi speciali anche per Cristiano Ronaldo (Top goal scorer of all time) e per Ronaldinho (premio alla carriera).

