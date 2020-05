L’Esport inaugura un torneo internazionale con 8 leghe

In questa fase di lenta ma costante ripresa, con le varie federazioni che stabiliscono il proprio calendario, c’è spazio per gli ESPORTS.

Un’immagine di un vincitore di E-Sport. Fonte: Barça E-Sport Twitter

Le varie Leghe europee sono liete di annunciare il lancio di un nuovo torneo virtuale. Otto di esse si sfideranno in EA SPORTS FIFA 20 per diventare la migliore in ambito europeo!

La Lega di Serie A ed Infront sono i principali sponsor dell’iniziativa per quanto riguarda l’Italia. E’ iniziato l’11 maggio e terminerà dodici giorni dopo, il 23 maggio!

Sono otto le leghe europee che parteciperanno e sono:

– Austrian Bundesliga

– Belgian Pro League

– Dutch Eredivisie

– Lega Serie A

– Polish Ekstraklasa

– Liga Portugal

– Spanish LaLiga

– Swedish Allsvenskan

Gli ESPORTS rappresentano la nuova frontiera dell’intrattenimento e il loro giro d’affari potrebbe lievitare nei prossimi anni.

Ogni Lega avrà come propri rappresentanti due calciatori professionisti e pro players di FIFA. Ogni match si giocherà al meglio dei due incontri: pro players contro pro players e calciatore contro calciatore.

Tutti i team delle leghe s’incontreranno in un Round Robin. I primi 4 team del girone accederanno alle semifinali. Da qui l’incrocio tra le vincitrici per la finale, la quale decreterà il vincitore del torneo “Stay2Score”.

Un torneo che allieterà la carenza di calcio di questi mesi. La speranza che possa riprendere al più presto il torneo in carne ed ossa è più che mai preponderante. La carenza di calcio si è fatta sentire fin troppo!

Nell’attesa ci godiamo questo evento immateriale e dal fascino tutto da scoprire!

