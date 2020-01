Giocatori più costosi secondo il CIES: Mbappè 1°, Lautaro Martinez nella Top 10

L’ente di osservazione e statistica svizzero ha stilato la classifica dei giocatori di maggior valore nei 5 principali campionati europei. Domina la stella del Psg, mentre l’interista Lautaro Martinez si piazza nella top 10. Sorprendente anche la valutazione di Zaniolo.

Il Cies (International Center for Sports Studies), organismo che si occupa di statistica e che ha sede in Svizzera, ha diramato la classifica per valore dei calciatori che giocano nei cinque principali campionati.

Scorrendo la classifica si scopre, tra le altre cose, che a superare la valutazione limite di 100 milioni di euro sono venti giocatori, di cui 11 militano in Premier League, 3 nella Liga spagnola, 2 nella Ligue 1 francese, 2 in Bundesliga e 2 nella nostra Serie A.

Al vertice di questa speciale graduatoria figura, e non è una sorpresa, Kylian Mbappé del Paris Saint Germain, che viene valutato la stratorferica cifra 265,2 milioni di euro. Al secondo posto si piazza Raheem Sterling del Manchester City, per un valore di 223,7 milioni. Completa il podio l’ex romanista Mohammed Salah, ora al Liverpool, che tocca quota 175,1 milioni di euro.

Nella top ten generale e primo anche nella speciale classifica degli “italiani”, a sorpresa, figura anche l’interista Lautaro Martinez, al quale l’istituto assegna il valore di 115,7 milioni di euro. E’ interessante ricordare che nel contratto che lega l’argentino al club di Corso Vittorio Emanuele è presente anche una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, anche se i discorsi per il rinnovo sono in corso.

Parlando di serie A, invece, detto che in questa speciale classifica il primo posto è occupato da Lautaro, alla piazza d’onore c’è l’altro nerazzurro Romelu Lukaku, per un valore di 100,2 milioni di euro. Sul gradino più basso del podio, invece, si piazza il napoletano Fabian Ruiz (91,4 milioni).

Il primo italiano in classifica è Nicolò Zaniolo, al quale viene attributa una valutazione di 86,3 milioni di euro. Subito dietro di lui, con 82,1 milioni di euro, troviamo Nicolò Barella (Inter), mentre è interessante Cristiano Ronaldo, che si piazza appena dietro l’ex Cagliari, con 80,3 milioni di euro.

Gli altri nazionali azzurri presenti in classifica, in ordine di valutazione, sono Jorginho del Chelsea (74,5 miioni), Gianluca Mancini (62,3 milioni) e Andrea Belotti (60,1 milioni).

