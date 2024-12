Video Gol Highlights Genoa-Torino 0-0: Sintesi 7-12-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Torino 0-0 , 15° Giornata Serie A: pareggio a reti bianche tra le due formazioni.

Una partita che ha regalato davvero poche emozioni tra le due squadre. Ha vinto la voglia di non perdere rispetto a quella di vincere. Due momenti opposti, ma che si sono incontrati in questo pomeriggio allo stadio Ferraris. Un punto guadagnato per entrambe, un piccolo passo verso la salvezza, anche se nessuna delle due può dirsi certa del mantenimento nella massima serie.

Genoa-Torino, 15esima giornata di Serie A

Sintesi di Genoa-Torino 0-0

Partita che inizia con le due formazioni che nei primi quindici minuti non creano occasioni da rete. Mantengono un possesso palla volto alla ricerca di qualche spazio in avanti, ma le rispettive difese avversarie controllano la situazione e non permettono una conclusione.

Mano mano che passano i minuti la squadra ligure acquisisce un maggiore controllo della sfera, facendola girare, ma senza trovare evidenti sbocchi offensivi.

Difficoltà evidenti per entrambe di andare al tiro, con iniziative non efficaci. Occorre che i rispettivi attacchi studino altre azioni, cambino la maniera di offendere, costruiscano un’azione differente. In questa maniera non è pensabile andare a colpire l’avversario.

La prima conclusione effettuata nello specchio della porta è ad opera dei padroni di casa. Milan Badelj, dopo aver ricevuto un bel lancio, calcia con un tiro istantaneo al limite dell’area. Il suo tiro, però, finisce abbondantemente alto sopra la traversa!

Alla mezz’ora c’è la risposta dei granata. È Gvidas Gineitis che prova a segnare con la testa sulla destra, ma trova la risposta attenta di Leali!

Tre minuti più tardi ancora i padroni di casa in avanti. Morten Frendrup controlla un passaggio al limite dell’area, prova una conclusione che viene intercettata involontariamente da uno dei difensori granata.

Verso il quarantesimo minuto di gioco occasione importante per gli ospiti! Mergim Vojvoda prova una conclusione dopo aver ricevuto la sfera in area di rigore. L’esito non è dei migliori, visto che colpisce il palo alla sinistra di Leali!

Appena superato da un minuto il quarantesimo di gioco Gvidas Gineitis prova una conclusione dal limite dell’area e il portiere Leali blocca senza difficoltà.

Oltre il quarantacinquesimo Milan Badelj prova una conclusione dal limite dell’area, ma la sfera termina alta.

L’arbitro, dopo due minuti di recupero, manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio a reti bianche.

Ripresa che inizia con gli stessi undici scesi in campo all’inizio. Al terzo minuto seconda grande occasione creata dagli ospiti in questo incontro. Il tiro di Che Adams viene deviato da un difensore posto sulla linea di porta!

Al quarto d’ora, una bella giocata per i rossoblu con un tiro di Morten Frendrup dal limite. La sua conclusione, però, è centrale e non crea problemi a Milinkovic-Savic.

A tre quarti di gara la situazione dei tiri in porta vede un totale di 3, di cui 2 per gli ospiti ed 1 per i padroni di casa. Segno del poco coraggio delle due formazioni nel costruire occasioni da goal. Hanno pensato a difendere più che ad offendere, le due squadre vengono da momenti opposti, visto che il Genoa è reduce da quattro risultati utili consecutivi, mentre il Torino da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate.

Verso il novantesimo esultanza dei giocatori ospiti frenata. Karamoh, il nuovo entrato, viene fermato nella sua gioia per un fallo di mano commesso nell’azione che ha portato alla realizzazione.

L’arbitro concede cinque minuti di recupero al termine del novantesimo minuto di gioco. Non accade più nulla di sostanziale all’interno della partita, che termina con un pareggio a reti bianche.

Highlights e Video Gol di Genoa-Torino 0-0

Tabellino di Genoa-Torino 0-0

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby (88′ Patrizio Masini), Badelj (67 Vitinha), Frendrup; Zanoli, Pinamonti (78′ Mario Balotelli), Miretti. All. Vieira

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen (82′ Valentino Lazaro), Ricci, Linetty (88′ Tameze), Gineitis, Vojvoda (69′ Borna Sosa); Adams (69′ Yann Karamoh), Sanabria (82′ Alieu Njie). All. Vanoli

ARBITRO: Livio Marinelli (Tivoli)

GOL: –

ASSIST: –

AMMONITI: 45′ Morten Thorsby (G), 93′ Patrizio Masini (G)

ESPULSIONI: –

NOTE: due minuti di recupero al termine del primo tempo, cinque nella ripresa

