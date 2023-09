Genoa-Roma 4-1, voti e pagelle: “Festa Grifone, disastro giallorosso”

Disfatta totale per la Roma. Il “rookie” Gilardino umilia l’esperto Mourinho.

Le pagelle del Genoa

Martinez 6: Non ha colpe sul gol di Cristante, per il resto è attento in una giornata particolarmente tranquilla.

Bani 6: Partita buona, senza errori. La Roma non passa spesso dalle sue parti, si limita ad amministrare.

Dragusin 7: E’ un difensore che sta registrando un miglioramento perpetuo in ogni partita. Chiude la difesa con grande personalità e non concede nulla ad un avversario difficile come Lukaku. Partecipa al gol del 3-1 di Thorsby.

Vasquez 7: Anche lui, come il compagno di reparto, sbaglia pochissimo e mette un cancello davanti alla porta difesa da Martinez. Partita ineccepibile.

Sabelli 6: Un primo tempo buono e di gran corsa. Esce nell’intervallo per un problema fisico. (Dal 46′ De Winter 6: Svolge bene il suo compito).

Strootman 5,5: E’ sfortunato, dura solo mezz’ora la sua sfida per un problema muscolare. Perde Cristante sul pareggio e viene ammonito. (Dal 30′ Kutlu 6: Fa il suo dovere e gioca diga facendo cose semplici e senza commettere errori).

Badelj 6: Dura troppo poco il suo match, alza bandiera bianca dopo poco più di 10 minuti. (Dal 12′ Thorsby 7,5: Il suo gol materializza l’impresa del Grifone, ma oltre quello, il suo impiego a “sorpresa” è fondamentale. Serve a Retegui il pallone del 2-1 e gioca una partita ineccepibile).

Frendrup 6,5: Ha una qualità davvero interessante e oggi la mette in mostra. Serve Messias per il 4-1 e mette in scena una prestazione importante.

Matturro 6,5: Esordio in Serie A con enorme personalità. Benissimo in entrambe le fasi. (Dal 76′ Messias 7: Entra, segna e chiude la partita. Meglio di così?).

Gudmundsson 8: Che prestazione! Nel primo tempo domina il centrocampo e la difesa giallorossa con un gol e tante manovre molto interessanti. Mette il suo zampino sul gol del 2-1 e batte il corner che porta poi al 3-1 di Thorsby.

Retegui 7,5: Dopo Lazio e Napoli, Mateo giustizia anche la Roma. Sembra prenderci gusto con le big ma, soprattutto, conferma di essere un vero rapace d’area. Mezzo punto in più per ciò che mostra in fase difensiva.

Alberto Gilardino 9: Una neopromossa, con un mister ancora inesperto, sfida la Roma e uno degli allenatori più titolati di sempre uscendone con un 4-1 che umilia totalmente gli avversari. La squadra gioca con naturalezza e dopo la sconfitta con la Fiorentina, nella prima giornata, ha totalmente cambiato registro mostrandosi anche piacevole da vedere. Sulla prestazione di oggi poco da dire. Perfetta.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Partecipa all’imbarcata. Non ha colpe.

Mancini 4,5: Ammonito nel primo tempo, inizia a mostrare lacune importanti fin da subito. Era totalmente fuori giri e se ne accorge anche Mourinho che lo toglie prima della ripresa. (Dal 46′ Belotti 5: Non si vede mai).

Llorente 6: Costretto a sventolare bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare. (Dal 24′ Bove 5: Fin dall’ingresso mostra grande timidezza rispetto ai centrocampisti del Genoa).

N’Dicka 4: Inizia malissimo la sua avventura in Italia. Dopo l’errore col Torino, oggi sbaglia qualsiasi cosa si può sbagliare.

Kristensen 5: Non dà seguito alla buona prestazione precedente. Si vede poco in attacco, se non sporadicamente nel secondo tempo. In difesa, come i compagni, prende una giornata di ferie.

Cristante 6: Non è solo per il gol che è l’unico a salvarsi davvero. Gioca in tutti i ruoli e prova a fare da collante alla squadra che, però, ormai già è totalmente a pezzi dopo il 2-1 di Retegui.

Paredes 4,5: Impreciso, ruvido nei contrasti e asfissiato dal pressing dei centrocampisti del Genoa. Non ne combina una giusta, bruttissima prestazione. (Dal 78′ Aouar 5,5: Entra nel momento peggiore. Probabilmente poteva essere impiegato prima).

Spinazzola 5,5: Ci prova, anche se con un po’ di imprecisione. Fa l’assist a Cristante. (Dal 78′ Azmoun SV).

Pellegrini 5: Rientra in un match fin troppo fisico. Ancora deve ritrovare la miglior condizione. (Dal 78′ El Shaarawy 5: Fa in tempo a dimenticarsi Messias per il 4-1).

Dybala 5: Non si illumina. Non sembra essere ancora in condizione, ma è una delle rare volte in cui è totalmente spaesato.

Lukaku 5: La squadra non lo aiuta, la difesa del Genoa lo marca perfettamente e ne esce una prestazione insufficiente.

Josè Mourinho 4: Come i gol subiti. La reazione c’è stata, ma era totalmente disorganizzata e spinta dalla sola inerzia di cercare il pareggio. Squadra senza idee, difesa disastrosa, inizio di campionato altrettanto pessimo. Peggio non poteva andare.