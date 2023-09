Genoa-Napoli, Rudi Garcia: “Il Genoa è un’ottima squadra. Natan è pronto. Politano ci sarà ma deve recuperare”

Alla vigilia della sfida tra Genoa e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli ritorna in campionato dopo la brutta prestazione al Maradona contro la Lazio. Inizia qui un tour de force per la squadra di Rudi Garcia con ben 7 partite in 23 giorni, con l’inizio della Champions League. I giocatori devono ancora smaltire le fatiche delle Nazionali. Qualche possibilità ci sarà per il turnover che il tecnico intende fare.

Qualche parola su Raspadori che in Nazionale ha giocato come seconda punta. Una posizione che l’allenatore francese potrebbe prendere in considerazione. Potrebbe essere anche la volta buona per l’esordio di Natan che non ha ancora calcato i campi italiani. Per lui c’è stato un lavoro finalizzato e potrebbe esserci la possibilità per lui.

Di fronte ci sarà il Genoa che è una squadra non da sottovalutare per Rudi Garcia. Anche se neopromossa è capace di colpi di scena, come la vittoria inaspettata all’Olimpico contro la Lazio. Tra gli ex ci sarà anche Strootman che Rudi Garcia ha allenato per diversi anni alla Roma.

L’obbiettivo è non farsi prendere dalla sfiducia e ricominciare dalla sconfitta nella scorsa giornata. Deve prevalere la consapevolezza che la squadra ha ottimi giocatori e che può dare sempre il massimo. Ci sarà anche Kvara che è ancora più pronto dopo aver giocato con la Georgia. Presente anche Politano che però dovrà recuperare la migliore forma.