Genoa-Milan 2-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Stiamo prendendo troppi gol”.

E’ uno Stefano Pioli soddisfatto a metà quello che si presenta ai microfoni dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa. Il tecnico rossonero loda l’atteggiamento della squadra che non molla mai, anche se ammette che si stanno prendendo troppi gol e bisogna intervenire urgentemente.

L’ex allenatore di Lazio e Inter loda anche la partita degli avversari: “Il Genoa ha preparato bene la gara, ha chiuso le fasce”.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

Sulla partita contro il Sassuolo il tecnico rossonero dice che bisogna essere compatti in questo momento di difficoltà per cercare di uscirne più forti.

L’allenatore rossonero non si lamenta delle assenze, ma ovviamente spera di recuperare al più presto i calciatori in questo momento non a disposizione.

