Genoa-Juventus dove vedere il match valido per la 16ª giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 15 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Genoa-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Genoa-Juventus, 16° giornata di Serie A

Genoa-Juventus. Altro turno con gara di apertura per i bianconeri. Questa volta saranno impegnati a Marassi contro il Grifone. La squadra rossoblù è stata capace di battere i bianconeri nell’ultima sfida tra le due formazioni in Serie A e in casa dei liguri.

Bianconeri che vorrebbero continuare la rincorsa ad un posto in Champions League. Attualmente stanno facendo meglio delle previsioni del tecnico toscano. Essere secondi a soli due punti dalla capolista significa aver fatto, fino ad ora, un campionato egregio.

Comunque il tecnico toscano non vuole sentire parlare di scudetto al momento. Ecco le sue parole al termine della partita giocata contro il Napoli:

“Sogno scudetto? Vincere stasera è stato molto importante perchè abbiamo messo il Napoli a -12. Noi dobbiamo continuare a lavorare passo dopo passo, perchè sbagliamo ancora troppo tecnicamente. Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi e nei momenti di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico”

Poi rincara la dose lasciandosi scappare un piccolo pensiero di scudetto. Ecco le sue parole:

“Possiamo anche dire che vogliamo lottare per lo scudetto – ha continuato -, ma non bisogna pensare a quello che sarà. Bisogna pensare a oggi. Più punti facciamo e più abbiamo possibilità di andare in Champions e restare attaccati alla squadra più forte del campionato. Noi dobbiamo mantenere sempre l’equilibrio, allenarsi per vincere”.

L’allenatore del Genoa, invece, ha sottolineato come la sua squadra pecchi di lucidità nei momenti decisivi. Occorre essere più fermi e attenti quando ti capitano le occasioni giuste, specialmente in sfide contro avversari di valore come la Juventus.

Bianconeri decisi a rimanere incollati al treno scudetto, liguri che vogliono scrollarsi di dosso le paure di finire in piena zona retrocessione.

Dove vedere Genoa-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 15 Dicembre

15 Dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Genoa-Juventus match della 16ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Genoa-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Genoa-Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Genoa Juventus , dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Genoa-Juventus, le ultimissime

Allegri sceglierà Szczesny tra i pali, con la retroguardia impreziosita dalla presenza di Danilo, Bremer e Gatti. A presidiare le fasce ci saranno Kostic e Cambiaso, mentre al centro vedremo la presenza di Locatelli che ritorna titolare dopo le presenze di Caviglia al suo posto, affiancato da Rabiot e Mc Kennie. In avanti ancora spazio per Chiesa e Vlahovic.

Gilardino, a sua volta, schiererà un modulo speculare al suo rivale. In porta Martinez, difesa a tre composta da De Winter, Vigliacco e Dragusin. Sabelli e VAzquez presidieranno le rispettive fasce, mentre al centro ci saranno Thorsby, Badelj e Frendrup. In avanti spazio per Retegui e Gudmundsson.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Dragusin; Vasquez, Thorsby, Badelj, Frendrup, Sabelli; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.