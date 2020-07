Genoa-Inter 0-3, dichiarazioni post-partita Conte: “Rammaricato per i punti lasciati per strada, avremmo meritato di più”

Termina 0-3 per l’Inter il match contro il Genoa valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno due volte Lukaku e Sanchez.

Conte, sulla sua squadra : “I numeri parlano chiaro, e quest’oggi li abbiamo riconfermati, stiamo facendo benissimo. Dipende poi uno cosa vuole vedere, secondo me questi ragazzi vanno solo premiati per il lavoro che stanno svolgendo e i passi avanti fatti rispetto al passato”.

Rammarico: “Ci sono annate in cui si semina tanto ma si raccoglie poco, purtroppo noi abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato. Partite come quelle con Sassuolo, Bologna e Fiorentina resteranno a lungo un rammarico non da poco”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Sanchez: “Alexis è un giocatore formidabile, spero con tutto me stesso che possa restare anche oltre gli ottavi di finale da disputare. È fondamentale per noi averlo, già ne abbiamo fatto a meno per troppo, causa infortunio”.

Obbiettivo Europa League: “Non posso dire che non ci crediamo. I ragazzi hanno dimostrato quanto valgono, e se riescono a dare tutto ciò che gli rimane possono coronare questo piccolo grande sogno. Bisogna però ragionare per gradi e iniziare a battere il Getafe, squadra forte e rognosa. Basti vedere le partite da loro disputate contro Real Madrid e Barcellona”.

San Borja Valero: “Non smetterò mai di ringraziare Borja, ci ha salvato dalle continue mancanze di Sensi e Vecino. Anche oggi sul campo ha dato risposte importanti”.

