Gattuso prepara la lotteria dei rigori: Retegui designato per il momento decisivo

Gattuso - Stadiosport.it

L’Italia si prepara a una delle sfide più delicate degli ultimi anni. La semifinale dei play-off mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma a Bergamo, rappresenta un crocevia decisivo per accedere alla fase finale del torneo in Nord America. In un contesto così equilibrato, ogni dettaglio può fare la differenza, compresa l’eventualità dei calci di rigore.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso non ha lasciato nulla al caso. Durante le sessioni di allenamento, la squadra ha lavorato in modo specifico sui tiri dal dischetto, consapevole che la qualificazione potrebbe passare proprio da lì. Una scelta che riflette pragmatismo e preparazione mentale.

La sfida potrebbe infatti protrarsi oltre i tempi regolamentari. In caso di parità, si andrà ai supplementari e, se necessario, alla serie dei rigori. Uno scenario che la Nazionale vuole affrontare con la massima lucidità.

Gattuso ha confermato che la squadra ha simulato situazioni reali da partita. Ogni giocatore ha calciato tre rigori, un esercizio pensato non solo per affinare la tecnica, ma soprattutto per testare la tenuta psicologica.

“Ci siamo allenati ieri, tutti hanno tirato tre rigori ciascuno. Sappiamo che può succedere e abbiamo voluto prepararci”, ha spiegato il tecnico. Parole che evidenziano quanto il dettaglio mentale sia centrale in partite di questo tipo.

Allenare i rigori significa anche individuare chi è pronto a prendersi la responsabilità nei momenti chiave. Non si tratta solo di precisione, ma di gestione della pressione, elemento decisivo nelle competizioni internazionali.

Il rigorista designato: fiducia a Mateo Retegui

In caso di calcio di rigore durante la partita, l’Italia ha già un riferimento preciso: Mateo Retegui. L’attaccante è stato indicato da Gattuso come il principale incaricato dal dischetto.

Retegui arriva a questo ruolo forte delle sue recenti esperienze con la maglia azzurra. Ha trasformato due rigori contro Israele tra il 2024 e il 2025, mostrando freddezza nei momenti decisivi. Un elemento importante per un attaccante chiamato a guidare l’attacco.

Non manca però qualche ombra nel suo bilancio: nell’ottobre 2025 ha fallito un tentativo contro l’Estonia. Un episodio che ricorda quanto i rigori restino una sfida imprevedibile, anche per i migliori.

Il rapporto dell’Italia con i calci di rigore è cambiato profondamente nel tempo. Dopo una lunga serie di delusioni tra il 1980 e il 1998, la Nazionale ha invertito la tendenza, costruendo una nuova identità anche sotto questo aspetto.

I successi più recenti hanno rafforzato la fiducia del gruppo. Le vittorie contro Spagna e Inghilterra a UEFA Euro 2020 rappresentano esempi concreti di maturità e solidità mentale. Anche il ricordo del trionfo mondiale del 2006 contro la Francia resta un punto di riferimento storico.

Questi precedenti alimentano la consapevolezza della squadra, che si presenta al prossimo impegno con una tradizione più solida rispetto al passato.

La sfida contro l’Irlanda del Nord si preannuncia equilibrata e combattuta. In contesti simili, la differenza spesso emerge nei momenti decisivi, quando la pressione è massima e gli errori pesano di più.

La preparazione ai rigori non è solo una precauzione, ma una strategia concreta. L’Italia sa che il margine tra qualificazione ed eliminazione può ridursi a pochi metri dal dischetto.

Gattuso ha scelto di affrontare questo scenario con lucidità, costruendo certezze dove spesso domina l’imprevedibilità. In una notte che può cambiare il destino della Nazionale, anche un singolo tiro potrebbe scrivere la storia.