Gasperini sorpreso dalla crescita della Roma: “Non mi aspettavo una stagione così

Gian Piero Gasperini ha ammesso di essere sorpreso dall’impatto avuto nella sua prima stagione sulla panchina della Roma, con i giallorossi ora in piena corsa per un posto in Champions League. Dopo la vittoria per 3-0 contro la Cremonese, la squadra ha agganciato il Napoli al terzo posto, approfittando anche dei passi falsi di Milan e Juventus.

La Roma ha faticato a sbloccare la partita nel primo tempo allo Stadio Olimpico, trovando il vantaggio solo nella ripresa grazie a un colpo di testa di Bryan Cristante su calcio d’angolo. Poco dopo, Evan Ndicka ha raddoppiato ancora da corner, mentre Niccolò Pisilli ha chiuso definitivamente la gara con il gol del 3-0.

Gasperini: “Non pensavo saremmo arrivati a questo livello così presto”

Al termine della partita, Gasperini ha sottolineato la difficoltà iniziale e l’importanza degli aggiustamenti tattici che hanno cambiato il match.

“Abbiamo faticato nel primo tempo, non era facile trovare spazi negli ultimi metri. Poi abbiamo avvicinato Cristante a Malen, è arrivato il gol su calcio piazzato e la partita si è sbloccata,” ha spiegato.

Il tecnico ha poi ammesso che, pur essendo fiducioso, non si aspettava una crescita così rapida.

“Speravo che le cose andassero bene, ma forse non così bene. Fin dai primi allenamenti ho visto uno spirito ambizioso e un gruppo solido, con tanti giovani che stanno crescendo rapidamente.”

Tra i giocatori più promettenti, Gasperini ha evidenziato il progresso di diversi giovani.

“Pisilli, Venturino, Ghilardi e Ziolkowski stanno maturando molto. È estremamente soddisfacente vedere la loro crescita.”

I calci piazzati tornano decisivi

La Roma non segnava su calcio d’angolo dalla gara contro il Lecce del 6 gennaio, ma contro la Cremonese ha ritrovato questa arma fondamentale.

“Cristante ha questa qualità, è pericoloso sui calci piazzati. Oggi abbiamo battuto bene i corner e ci siamo mossi nel modo giusto per creare spazio,” ha spiegato Gasperini.

Il tecnico ha anche sottolineato come i calci piazzati stiano diventando sempre più decisivi nel calcio moderno.

“Molte squadre segnano spesso su queste situazioni. Noi eravamo un po’ indietro, ma stasera abbiamo recuperato.”

Vittoria ancora più importante nonostante le numerose assenze

Il successo è arrivato nonostante l’assenza di diversi giocatori chiave, tra cui Paulo Dybala, Soulé, Dovbyk, Ferguson ed El Shaarawy. Anche Mario Hermoso ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento, costringendo Gasperini a inserire all’ultimo momento Daniele Ghilardi.

Nonostante le difficoltà, l’allenatore ha elogiato l’atteggiamento del gruppo.

“Sono fortunato ad avere giocatori esperti che hanno aiutato tutti fin dall’inizio. I nuovi arrivati si sono integrati bene e ho trovato un ambiente molto positivo. Ranieri ha creato una base solida prima del mio arrivo.”

La corsa Champions resta apertissima

Con questa vittoria, la Roma ha agganciato il Napoli al terzo posto e ha portato a quattro punti il vantaggio sulla Juventus quinta. Un margine importante, soprattutto in vista dello scontro diretto della prossima settimana proprio contro i bianconeri.

Gasperini, però, invita alla prudenza.

“La partita di domenica sarà fondamentale, ma la qualificazione alla Champions si decide spesso nelle ultime giornate. Ci sono squadre come Atalanta e Como che stanno recuperando terreno.”

Il tecnico ha concluso con un messaggio chiaro.

“Sarà una battaglia fino alla fine. Questa vittoria era fondamentale per darci un piccolo vantaggio, ma il percorso è ancora lungo.”