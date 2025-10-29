Gasperini, retroscena clamoroso: “stava per sedersi sulla panchina più odiata dai tifosi della Roma”

Gasperini - Stadiosport.it

Un colpo di scena che avrebbe riscritto la storia della Serie A. Prima di dire sì alla Roma, Gian Piero Gasperini è stato ad un passo dal firmare con una delle rivali più feroci dei giallorossi. Una trattativa tenuta nascosta fino all’ultimo, ma oggi emergono dettagli che cambiano tutto.

Secondo un’indiscrezione ricostruita nelle ultime ore, il tecnico di Grugliasco era finito nel mirino della Juventus, proprio mentre la dirigenza bianconera cercava un nome forte per voltare pagina. Una mossa improvvisa, che avrebbe potuto creare un terremoto calcistico senza precedenti.

Fonti vicine al club parlano di un vero tentativo last-minute, arrivato quando Gasperini aveva già dato la sua parola alla Roma. Il nuovo direttore generale Damien Comolli avrebbe provato a inserirsi, ma il contatto si è rivelato freddo e privo di quella scintilla decisiva. L’allenatore, raccontano, non ha avvertito lo stesso entusiasmo che i dirigenti romanisti gli avevano trasmesso fin dai primi colloqui.

E pensare che la Juventus era convinta di poter ripartire con Antonio Conte. Tutto pronto, tutto apparecchiato. Poi il colpo di scena: il Napoli ha convinto il tecnico leccese a restare sotto al Vesuvio, lasciando i bianconeri senza alternative pronte. Fu allora che, in extremis, l’idea Gasperini prese forma.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, se a Torino fosse rimasto Cristiano Giuntoli a gestire i contatti, Gasperini oggi allenerebbe la Juventus. Ma il destino ha voluto altro: la freddezza del nuovo dirigente e la promessa fatta alla Roma hanno spinto il tecnico verso la Capitale.

Oggi i risultati parlano per lui: sei vittorie in otto giornate, 18 punti e una squadra solida, pronta a crescere. Ma tra gli addetti ai lavori resta una domanda che fa tremare i tifosi giallorossi:

