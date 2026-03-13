Gasperini difende Pellegrini dopo Bologna-Roma: “Lasciatelo in pace”

Gasperini - Stadiosport.it

Gian Piero Gasperini ha difeso con decisione Lorenzo Pellegrini al termine del pareggio per 1-1 tra Roma e Bologna nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha mostrato evidente irritazione di fronte alle domande insistenti dei giornalisti sulla situazione del centrocampista.

Il numero 7 della Roma è entrato dalla panchina allo stadio Dall’Ara e ha firmato il gol del pareggio, rispondendo alla rete iniziale di Federico Bernardeschi. Una rete importante che potrebbe pesare molto in vista della gara di ritorno.

Gasperini ai giornalisti: “Lasciate stare Pellegrini”

Quando gli è stato chiesto di commentare il momento del giocatore, soprattutto dopo la prestazione deludente contro il Genoa pochi giorni prima, Gasperini ha risposto in modo diretto.

“Povero ragazzo, lasciatelo stare,” ha detto il tecnico.

“Ci sono partite in cui gioca bene e altre meno, come succede a tutti. Non è che perché ha segnato oggi cambia il modo in cui dobbiamo valutarlo.”

Gasperini ha poi sottolineato la necessità di mantenere equilibrio nei giudizi sui giocatori, evitando valutazioni troppo estreme legate alle singole prestazioni.

“Bisogna essere sempre obiettivi,” ha aggiunto.

Il gol segnato a Bologna arriva in un momento particolare della carriera del centrocampista. Il contratto di Pellegrini con la Roma scade il 30 giugno, e al momento non sembrano esserci segnali concreti di un rinnovo imminente.

Il giocatore, cresciuto calcisticamente tra Roma e Sassuolo ma legato quasi interamente alla storia recente del club giallorosso, potrebbe quindi trovarsi davanti a un’estate decisiva per il suo futuro.

Le condizioni di Soulé e Koné

Durante la conferenza stampa Gasperini ha parlato anche delle assenze di Matías Soulé e Manu Koné, entrambi fuori dalla lista dei convocati per la partita di Bologna.

Secondo l’allenatore, il rientro dell’attaccante argentino non è imminente.

“Realisticamente penso che Soulé non tornerà prima della pausa per le nazionali, e anche dopo sarà difficile fare previsioni precise.”

Per quanto riguarda Koné, la scelta è stata più precauzionale.

“È la prima volta che salta una partita europea con noi. Dopo la gara con il Genoa non era completamente recuperato e abbiamo preferito non rischiare, considerando che ci aspettano il Como in campionato e poi il ritorno con il Bologna.”

Il pareggio dell’andata lascia completamente aperta la qualificazione. Il gol di Pellegrini ha rimesso in equilibrio la sfida e ora tutto si deciderà nella gara di ritorno.

Per la Roma sarà un appuntamento cruciale della stagione europea, mentre per Pellegrini potrebbe essere anche l’occasione per dimostrare ancora una volta il proprio valore in un momento delicato della sua carriera.