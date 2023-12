Video Gol Highlights Frosinone-Torino 0-0 e Sintesi 10-12-2023

Video Gol e Highlights di Frosinone-Torino 0-0 , 15° giornata Serie A 2023/24: reti bianche e rammarico più per i granata che per i laziali

Se c’è una formazione che ha perso di più da questa sfida è il Torino. La formazione di Juric non è riuscita ad agganciare il treno dell’Europa e deve ancora rincorrere per poter raggiungere questo obiettivo. Rimangono divise da un punto in classifica, in più per i piemontesi. Si trovano nella zona mediana della classifica, senza scossoni.

Sintesi Frosinone-Torino 0-0 :

Partita che inizia con i padroni di casa che controllano la sfera, fanno girare palla e provano a colpire gli avversari nei varchi che lasciano scoperti.

Al quarto d’ora c’è una protesta dei laziali per un fallo su Kaio Jorge. Il rigore non viene assegnato in quanto il direttore di gara al VAR ha visto un precedente fallo di Gelli su Ricci ed ha annullato l’azione seguente.

A metà della frazione occasione importante per i laziali. Gelli arriva in area dalla sinistra, crossa al centro dove Kaio Jorge gira di testa impegnando Milinkovic-Savic nella respinta!

Quattro minuti più tardi si fanno vedere gli ospiti, con Vlasic che prova una conclusione dal limite dell’area su assist di Zapata. La sua conclusione viene, però respinta da Okoli.

Nella mezz’ora un errore del portiere granata spiana la strada a Garritano che prova un destro dal limite dell’area. La sfera termina fuori di un paio di metri!

Prima del fischio finale del primo tempo due occasioni, una per parte. Prima i padroni di casa con Garritano che riceva palla da un calcio di punizione. Il suo tentativo viene deviato e termina all’altezza dell’area piccola dove Monterisi non trova la sfera di testa!

Gli ospiti si rendono maggiormente pericolosi con una conclusione di Ilic con il sinistro, la quale va a stamparsi sul palo di sinistra della porta difesa da Turati!

Ripresa che inizia con un’occasione per i granata! Zapata che non riesce a colpire su un assist dalla sinistra, poi la sfera stessa rimbalza sull’attaccante colombiano e termina sul fondo!

Due minuti più tardi i padroni di casa si fanno vedere in avanti! Garritano recupera palla, serve Ibrahimovic il quale trova Kaio Jorge. L’attaccante calcia di prima intenzione dall’interno dell’area di rigore, ma trova Milinkovic Savic attento a deviare la sfera!

Al ventesimo minuto Lirola sfugge sulla destra, prova il cross sul quale si avventa Ibrahimovic, ma non riesce a colpire precisamente la sfera!

Quando scocca la mezz’ora di gioco azione dei padroni di casa, con Caso che effettua una doppia conclusione verso la porta. La prima viene respinta dalla difesa, la seconda bloccata da Milinkovic-Savic.

Quando mancano cinque minuti azione di contropiede dei granata. Karamoh prova una conclusione, ma il suo tentativo viene bloccato dal portiere avversario!

A due minuti dal termine Soulè serve Cheddira, il quale prova una conclusione a giro che termina abbondamente alta sopra la traversa!

Dopo sei minuti l’arbitro dice che può bastare così. Termina a reti bianche la sfida!

Highlights e Video Gol di Frosinone-Torino 0–0 :

Tabellino di Frosinone-Torino 0–0 :

FROSINONE (3-4-3): TURATI; MONTERISI, OKOLI, ROMAGNOLI (83′ ST CHEDDIRA); GARRITANO (61′ st LIROLA), BRESCIANINI, GELLI (71′ ST LULIC), OYONO; SOULE’, KAIO JORGE, IBRAHIMOVIC (71′ ST CASO). Allenatore: Di Francesco

TORINO (3-4-1-2): MILINKOVIC-SAVIC; TAMEZE, BUONGIORNO, RODRIGUEZ (83′ ST ZIMA); BELLANOVA, RICCI (64′ st DJIDJI), ILIC, VOJVODA (72′ st LAZARO); VLASIC (72′ ST SECK); SANABRIA (72′ ST KARAMOH), ZAPATA. Allenatore: Juric

Arbitro: Massimi (Termoli)

Marcatori: –

Assist: –

Ammoniti: Oyono (F), Kaio Jorge (F), Rodriguez (T), Ilic (T), Garritano (F), Tameze (T)

Espulsioni: –