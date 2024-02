Frosinone-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani c’è Frosinone-Milan e noi dobbiamo pensare solo a questa partita”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Campionato tra il “suo” Milan e il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco.

Alla domanda sul fatto che Domenica ci sia un big match decisivo per il Campionato, come Inter-Juventus, il tecnico rossonero risponde così: “Domani c’è Frosinone-Milan e noi dobbiamo pensare solo a questa partita. Loro giocano bene, servirà una prestazione di qualità. Dovremo essere bravi a ricompattarci o ad essere subito aggressivi. In alcuni momenti dobbiamo avere le antenne più dritte”.

Pioli comunque anche il rientro, nell’elenco del convocati, di Bennacer. Il centrocampista algerino è reduce da un infortunio rimediato in Coppa D’Africa, ma domani sarà a disposizione.

L’allenatore rossonero parla anche delle voci riguardanti l’eventuale arrivo di Antonio Conte, sulla panchina del Milan: “Non mi danno fastidio, magari mi annoiano un po’, ma nel calcio di oggi funziona così. Quello che conta è che io e i giocatori vogliamo fare del nostro meglio fino alla fine della stagione, il resto non mi interessa”.

L’ex tecnico di Inter e Lazio parla anche del mancato arrivo di un difensore centrale. Sottolinea il fatto che le opportunità che si erano create non rispondevano alle esigenze del Milan e dell’allenatore. Tutti volevano un giocatore già pronto, non è stata una mancanza di volontà. Ora si punterà molto su Simic. Mentre a centrocampo si darà fiducia a Zeroli, dato il rientro anticipato di Bennacer.

L’allenatore del Milan risponde anche alle dichiarazioni di Fabio Capello e Ariedo Braida, dei giorni precedenti: “Non si può andare troppo indietro. Calhanoglu non gioca qui da anni ormai e abbiamo vinto comunque il campionato. Siamo in un momento positivo, anche se il pareggio ormai è una mezza sconfitta. Abbiamo segnato di più e subito meno gol finora. Questo non vuole dire che stiamo facendo tutto bene. Noi vogliamo fare meglio del girone di andata. Poi alla fine tutti faranno le proprie valutazioni”.

Come sottolineato dall’allenatore emiliano, i problemi difensivi del Milan non riguardano gli uomini a disposizione. E’ un discorso riguardante l’intensità, la concentrazione e l’attenzione. Ci sono giocatori con caratteristiche diverse rispetto alla scorsa stagione.

Le aspettative sul Milan ci sono e sono molto importanti. La squadra rossonera dovrà dare il massimo, cercando di vincere, da qui a fine stagione, più partite possibili. Bisogna migliorare in occasione di azioni, come quella che ha causato il rigore, poi assegnato al Bologna, la scorsa giornata. Tutta la squadra era sotto palla, bastava comunicare e prendere meglio delle posizioni sul traversone di Orsolini. Se si riesce a interrompere il gioco dell’avversario ci sono più possibilità di limitare e fermare i suoi attacchi.

Pioli parla anche della differenza che c’è tra Bennacer e Adli: “Benncer è più bravo nell’uno contro uno in entrambi le fasi. Adli sta crescendo tanto. Possono giocare insieme”.

Per quel che riguarda i dubbi riguardanti la lista UEFA, l’allenatore del Milan sottolinea come il dubbio non sia tra Simic e Terracciano, perché il primo può entrare solo in lista A.