Francia-Svizzera: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 28-6-2021

Dove vedere Francia-Svizzera, ottavi di finale Euro 2020, lunedì 28 giugno alle 21:00. La partita Francia-Svizzera sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go e Now Tv.

La Francia di Didier Deschamps, che ha chiuso al 1° posto il girone F, si prepara ad affrontare, lunedì sera alle 21:00, all’Arena Națională di Bucarest, la Svizzera di Vladimir Petkovic reduce, invece, dal 3° posto nel girone A alle spalle di Italia e Galles. La vincente della sfida affronterà a San Pietroburgo, venerdì 2 luglio alle 18:00, una tra Croazia e Spagna.

Francia-Svizzera, ottavi di finale Euro 2020 28-06-2021.

Le ultime sulle formazioni di Francia e Svizzera

Per quanto riguarda le formazioni, Deschamps dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Lloris in porta. Davanti a lui, Koundé, Varane, Kimpembe e Rabiot. Centrocampo a tre con Pogba, Kanté e Tolisso. In attacco il trio delle meraviglie formato da Mbappé, Benzema e Griezmann.

Petkovic dovrebbe invece optare per un più articolato 3-4-2-1. Sommer quindi in porta con, a fargli da scudo, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo spazio a Widmer, Freuler, Xhaka e Zuber con Shaqiri ed Embolo sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Seferovic.

Probabili formazioni Francia-Svizzera

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

Come vedere Francia-Svizzera in diretta tv e streaming

Partita: Francia-Svizzera

Data: lunedì 28 giugno 2021

Orario: 21:00

Canali Tv: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Streaming: Rai Play, Sky Go, Now Tv

Francia-Svizzera sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra francesi e svizzeri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Francia-Svizzera

La radiocronaca di Francia-Svizzera sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Francia e Svizzera sono complessivamente 38 con un bilancio che parla di 16 vittorie francesi, 12 svizzere e 10 pareggi. Dato curioso degli incontri tra transalpini ed elvetici è il fatto che i secondi non hanno mai battuto i primi in gare ufficiali.

Migliori Bookmakers AAMS