Francia, possibile ripresa Ligue 1? Ok dalla UEFA, ma conclusione entro il 2 agosto

Era stato il primo grande campionato europeo a mettere la parola fine sulla stagione in corso, ma ora tutto può cambiare. La Ligue 1 potrebbe riprendere il suo cammino, dopo l’appello del Lione. La lontananza dai campi da gioco preoccupa il club di Jean-Michel Aulas, che affronterà la Juventus in Champions League. La UEFA approva, purché tutto si concluda entro il 2 agosto

Il calcio europeo è ormai prossimo alla ripartenza. I grandi campionati del nostro continente stanno facendo il conto alla rovescia per il ritorno in campo, Serie A compresa. Ci sono tuttavia alcuni Paesi che si sono organizzati già da tempo per finire la stagione in corso, come la Germania che ha riaperto al calcio ormai da settimane e la Francia che ha sospeso definitivamente la Ligue 1.

E’ proprio in francia che potrebbe arrivare una ripresa clamorosa del massimo campionato. Il Lione, infatti, aveva lanciato un allarme nei giorni scorsi, indirizzato al Consiglio di Stato francese. Il club di Rudi Garcia dovrà affrontare il ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus e ha sollevato il problema relativo alla mancanza del calcio giocato. L’assenza dai campi, infatti, potrebbe provocare dei danni sullo stato di forma dei giocatori, che arriverebbero così alla sfida di coppa in modo non ideale.

Questa richiesta ha fatto aprire dei possibili scenari in Francia, dove si sta valutando addirittura una ripresa della competizione. La modalità potrebbe essere stravolta, con l’introduzione dei famosi playoff per portare a termine la stagione 2019/2020.

La UEFA non disdegna una possibile riapertura della Ligue 1, purché rispetti le scadenze fissate ormai da tempo: il tutto dovrebbe concludersi entro e non oltre il 2 agosto. Tra oggi e domani si deciderà in modo definitivo il destino del campionato francese, che era stato il primo a mettere la parola fine sulla stagione dopo lo scoppio della pandemia Coronavirus.

