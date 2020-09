FP3 GP Russia 2020: Mercedes sempre prime

Sono appena concluse le FP3 del GP di Russia 2020. La sessione è terminata in un modo davvero prevedibile, ovvero con le due Frecce d’Argento in testa, seguite da Carlos Sainz.

FP3 vinte da Bottas. Fonte: Mercedes, Twitter ufficiale

FP3 del GP di Russia tinte di nero

La sessione delle Prove Libere 3 è stata dominata dalle Mercedes. Infatti, è stato Lewis Hamilton a vincere la sessione, andando a rimediare quell’errore del giorno prima durante la prima sessione di Prove Libere segnando un crono di 1.33.279. Il suo inseguitore è Valtteri Bottas, ancora una volta costretto all’inseguimento segnanfo un tempo di 1.34.055.

In terza piazza troviamo Carlos Sainz con la sua McLaren, che è riuscito a segnare un crono davvero strepitoso. Lo spagnolo, infatti, è riuscito a spingere la sua monoposto fino ad un soffio dalla Freccia d’Argento, segnando un tempo di 1.34.096. Si tratta di una prestazione incredibile, che lascia sognare ai tifosi della scuderia inglese color papaya una qualifica soddisfacente , un risultato che manca da Woking da molto, diciamo anche troppo tempo.

Se la scuderia di Woking sta facendo enormi passi avanti, possiamo tranquillamente dire che non è la sola. Infatti la Renault riesce a conquistare una ottima quarta piazza con Esteban Ocon, anche lui nella barriera di 1.34, per la precisione il francese ha ottenuto un crono di 1.34.239. Alle sue spalle, un ottimo Checo Perez, ancora disoccupato ma super determinato a trovare un altro sedile e sicuramente lo merita.

Max Verstappen, invece, è solo quinto.

Passiamo ora alla Ferrari. La prima auto di Maranello, infatti, è quella di Sebastian Vettel, il quale si riesce a piazzare in sesta posizione, davanti al suo futuro compagno di squadra Lance Stroll su Racing Point. In nona piazza, di nuovo, troviamo Daniil Kvyat con la sua Alfa Tauri. L’altra, quella del vincitore di Monza, è invece in undicesima piazza, alle spalle di Daniel Ricciardo.

E l’altra Rossa? Charles Leclerc purtroppo rimane bloccato nella dodicesima posizione, quella a cui di recente era abbonato il campione tedesco.

Fonte: f1.com

