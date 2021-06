Formula Uno, qualifiche GP Francia 2021: Verstappen in pole, Hamilton secondo

Continua il duello serrato tra Verstappen ed Hamilton per la conquista del Mondiale di Formula Uno. I due piloti hanno dato spettacolo anche sul circuito Paul Ricard, dove hanno fatto registrare i migliori crono in vista della gara di domani.

La Formula Uno sempre più nel segno di Hamilton-Verstappen. Anzi, di Verstappen ed Hamilton, visto che l’olandese ha preso la leadership del Mondiale e difficilmente vorrà farsela sfuggire dalle mani. Per questo, sul circuito Paul Ricard in Francia, ha pensato di mantenere intatto lo “status quo” delle cose, facendo registrare il miglior tempo in 1:29.900.

Lo segue a ruota Hamilton il quale ha capito che il ruolo di dominatore assoluto del campionato non gli appartiene più, e decide di tirare fuori il meglio di sè ora, per dimostrare a tutti che non si vince solo con la macchina. Il secondo tempo in 1:30.248 non è lontanissimo da quello di Verstappen e dunque si preannuncia battaglia su terra francese, con Valtteri Bottas, altro scudiero della Mercedes, a fungere da terzo incomodo e aprire la seconda fila con un tempo di 1:30.376. Dietro di lui l’altra Red Bull quella di Sergio Perez, a chiudere in 1:30.445 il tetraedro dei grandissimi.

Meno bene rispetto a queste qualifiche di inizio stagione la Ferrari, che comunque strappa un ottimo quinto e settimo posto con Sainz (1:30.840) e Leclerc (1:30.987). Fra le due “Rosse” si piazza Pierre Gasly, tra le più liete conferme di questa stagione automobilistica (1:30.868). Domani ci attende “bagarre” per le posizioni di podio. Un Mondiale di Formula Uno così non si vedeva da tempo. Davvero Red Bull e Mercedes lottano ormai sullo stesso piano.

